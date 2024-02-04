6 Şubat depremlerinin üzerinden 1 yıl geçerken, yeni görüntüler ortaya çıktı! 25 saniye farkla hayatta kaldı... Ebrar Sitesi'nin yıkılma anı da kamerada

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te saat 04.17'de merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çok sayıda bina yerle bir olurken, 9 saat 7 dakika sonra saat 13.24'te bu kez merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Resmi rakamlara göre 53 bin 237 kişinin yaşamını yitirdiği, 107 bin 213 kişinin de yaralandığı depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta o geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

