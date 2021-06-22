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65 yaş üstü ve 18 yaş altına seyahat yasağı var mı? İşte 1 Temmuz kararları

22.06.2021 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık bir yılı aşkın süredir koronavirüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı bir takım yasaklar uygulanıyordu. Bu yasakların en başında ise sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasakları yer alıyordu. Önceki gün düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından yeni kararlar alındı. Peki 65 yaş üstü ve 18 yaş altına seyahat yasağı kalktı mı? Detaylar haberimizde...

Önceki gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yeni kararlar alındı. Temmuz ayının başında uygulanmaya başlanacak olan kararların arasında 18 ve 65 yaş için seyahat kısıtlamalarının kalkıp, kalkmadığı merak konusu oldu. Peki 65 yaş üstü ve 18 yaş altına seyahat yasağı var mı? İşte 1 Temmuz kararları ve detayları...

18 altı ve 65 yaş üstü için uygulanan seyahat yasağı kalktı mı?

Pandeminin başından bu yana uygulanan yasakların başında ise sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları yer alıyordu.

KADEMELİ NORMALLEŞMEDE YENİ ADIMLAR ATILDI

KADEMELİ NORMALLEŞMEDE YENİ ADIMLAR ATILDI
Haziran ayının ilk günü geçtiğimiz kademeli normalleşme kararlarının ardından dün düzenlenen Kabine Toplantısı'nda yeni adımlar atıldı.

YENİ KARARLAR 1 TEMMUZDA UYGULANACAK

YENİ KARARLAR 1 TEMMUZDA UYGULANACAK
Alınan yeni kararlara ilişkin konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının tümüyle kaldırılacağını müjdeledi.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI TÜMÜYLE KALKTI

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI TÜMÜYLE KALKTI
Öte yandan sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasıyla 18 yaş altına ve 65 yaş üstüne uygulanan seyahat yasaklarının kaldırılıp, kaldırılmayacağı merak edildi.

18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT YASAKLARI KALKTI MI?

18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT YASAKLARI KALKTI MI?
Dün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor" ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
seyahat kısıtlaması

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