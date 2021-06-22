Önceki gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yeni kararlar alındı. Temmuz ayının başında uygulanmaya başlanacak olan kararların arasında 18 ve 65 yaş için seyahat kısıtlamalarının kalkıp, kalkmadığı merak konusu oldu. Peki 65 yaş üstü ve 18 yaş altına seyahat yasağı var mı? İşte 1 Temmuz kararları ve detayları...