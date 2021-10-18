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  4. 7 bin km'deki Tofaş’a fiyat biçilemiyor! 30 yıl önce üretildi, fabrikadan çıktığı gibi duruyor

7 bin km'deki Tofaş’a fiyat biçilemiyor! 30 yıl önce üretildi, fabrikadan çıktığı gibi duruyor

18.10.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de bir vatandaş, fabrikadan çıktığı gibi orijinalliğini koruyan 1991 model 7 bin kilometredeki otomobiline fiyat biçemiyor. Örtü altında muhafaza edilen çekici belgeli otomobil, 24 yıldır da trafiğe çıkartılmıyor.

Kırıkkale’de yaşayan Fatih Yunus Güzel, 1991 model Tofaş Doğan L marka 7 bin 779 kilometredeki otomobilini iş yerinde sergiliyor. Kilometre yazmasın diye kurtarıcı ile Aydın ilinden getirdiği otomobiline gözü gibi bakıyor. 24 yıldır trafiğe çıkartılamayan otomobil, fabrikadan ilk çıktığı gibi duruyor, saat gibi çalışıyor. Her gün iç ve dış temizliği yapılıyor. Lastiklerinin yere değmemesi için de sehpa üzerinde tutuluyor. Tozlanmasın diye de örtü altında muhafaza ediliyor. Fatih Yunus Güzel, yaptığı açıklamada, sıfır ayarındaki 7 bin kilometrelik otomobiline fiyat biçmediğini söyledi.

"ŞU ANDA 7 BİN 779 KİLOMETREDE; HATA, BOYA, EZİĞİ, ÇİZİĞİ YOK"

Fabrikasyon bir araç olduğunu ifade eden Güzel, “Kırıkkale’de oto galeri işiyle uğraşıyorum. Aracımız 1991 model, ilk sahibinden alınma. 1997 yılından bugüne kadar çekme belgeli ve kullanılmayan bir araç. Şu anda 7 bin 779 kilometrede. Hata, boya, eziği, çiziği yok. Her şeyi ile fabrikasyon duran bir araç. Aküsünü sadece çalıştırmak amaçlı biz taktık. Kurtarıcı ile getirdik. Aydın’dan aldık, ilk sahibinden. Aydın’dan geldiği günden beri sehpanın üzerinde duruyor, biz de kullanmıyoruz” dedi.

"SIFIR AYARINDA BİR ARABA"

"SIFIR AYARINDA BİR ARABA"
Güzel, “Naylonları, lastikleri her şeyi fabrikadan çıktığı gibi. Hiçbir yerde güneş görmemiş. Bizim aldığımız ağabey de zaten kapalı yerde saklamış. Baya korunmuş, sıfır ayarında bir araba.
Fiyat anlamında şu an bir rakam belirlemedik. Biz zaten yüksek fiyata aldık. Bayadır peşindeydik, ağabey vermiyordu.
İş sahibi olduğu için araba almak zor. Çünkü maddi değil de manevi bir olay oluyor. Almamız biraz zor oldu ama sağ olsun bizi kırmadılar. Bizim de onlar gibi koruyacağımıza inandıkları için aracı bize verdiler. Oradan kurtarıcı ile getirdik” diye konuştu.

"ŞU AN EMSALİNİ BİZ GÖREMİYORUZ"

"ŞU AN EMSALİNİ BİZ GÖREMİYORUZ"
Aracı şu an için satmayı düşünmediğini belirten Güzel, “Şu anda sehpanın üzerine kaldırdık, elimizden geldiği kadar korumaya çalışıyoruz.
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Anahtar Kelimeler:
Tofaş Kırıkkale
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