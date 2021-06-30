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  4. 7'si polis 12 kişi bıçakla yaralandı! Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu gözaltına alındı

7'si polis 12 kişi bıçakla yaralandı! Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu gözaltına alındı

30.06.2021 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, İstanbul Beyoğlu'nda bir mekanda çıkan olayda 7'si polis memuru toplam 12 kişiyi bıçakla yaraladı. Olay yerine gelen özel harekat polisleri tarafından gözaltına alınan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar, Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü.

Olay saat 00.30 sıralarında Karaköy Mahallesi, Bankalar Caddesi üzerinde bulunan lüks bir mekanda meydana geldi. İddiaya göre Ayşegül Çınar ile eski sevgilisi olduğu iddia edilen Furkan Çalıkoğlu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Mekan çalışanlarının tartışmaya müdahale etmesinin ardından Çalıkoğlu, bıçakla mekan çalışanlarına saldırdı.

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"MEKANDA SALDIRIYA UĞRADIK"

Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerine de direnen Çalıkoğlu'nun 5'i sivil 7 polis olmak üzere toplam 12 kişiyi bıçakla yaraladığı öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen Özel Harekat polisleri tarafından gözaltına alınan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar, Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü.
Karakola girişi sırasında basın mensuplarının soruları üzerine konuşan Çınar, “Benim işim söz konusu, mekanda biz saldırıya uğradık. Beyefendi kaçtı. Bizi şu an alıkoyuyorlar" dedi.
Ayşegül Çınar ile eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu arasında daha önce yaşanan olayda ise, otomobilinde uyuşturucu madde bulunması üzerine gözaltına alınan Ayşegül Çınar, aracına uyuşturucu madde koyanın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu olduğunu iddia etmişti. İkili arasında daha önce yaşanan olayda ise, Çalıkoğlu'nun Çınar'ın evini bastığı iddia edilmişti. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı İstanbul Beyoğlu
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