7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal film çekimi bitince soluğu tatilde aldı! Pozlarına beğeni yağdı

Sevilen oyuncu Sinem Kobal meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evlenmiş ve bu evliliğinden iki kız çocuğu dünyaya getirmişti. Yıllar sonra setlere dönerek "Her Şeyin Başı Merkür" adlı filmde Alp Navruz ile başrolü paylaşan Kobal, film çekimlerinin tamamlanmasıyla birlikte tatile çıktı.