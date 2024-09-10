7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal film çekimi bitince soluğu tatilde aldı! Pozlarına beğeni yağdı

Sevilen oyuncu Sinem Kobal meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evlenmiş ve bu evliliğinden iki kız çocuğu dünyaya getirmişti. Yıllar sonra setlere dönerek "Her Şeyin Başı Merkür" adlı filmde Alp Navruz ile başrolü paylaşan Kobal, film çekimlerinin tamamlanmasıyla birlikte tatile çıktı.
Selena adlı dizide canlandırdığı "Selena" karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Sinem Kobal, 14 Mayıs 2016 tarihinde ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile evlendi.
Çiftin bu evlilikten 2020 yılında Lalin ve 2022 yılında Leyla adını verdikleri kız çocukları doğdu.
7 yıl sonra setlere dönüş yapan Sinem Kobal "Her Şeyin Başı Merkür" adlı filmde rol aldı.
Kobal, bu film projesinde ünlü oyuncu Alp Navruz ile başrolü paylaştı.
Sinem Kobal film çekimlerini tamamlar tamamlamaz soluğu tatilde aldı.
Bir elinde kahve görünen Kobal, paylaşımına "Ama önce kahve" şeklinde yazdı.