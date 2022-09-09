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  4. 79'luk Filiz Akın’dan yeni paylaşım! Şezlong pozu hayran bıraktı

79'luk Filiz Akın’dan yeni paylaşım! Şezlong pozu hayran bıraktı

09.09.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın kolejli güzeli olarak hafızalara kazınan Akın, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. 79 yaşındaki oyuncu, şezlongda verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Son haliyle hayran bırakan Akın, kısa sürede sosyal medyayı salladı.

Lise arkadaşı Oya San'ın annesinin ısrarı üzerine bir yarışmaya fotoğrafını gönderen ve birinci seçilen Filiz Akın, Akasyalar Açarken filminde oynama şartıyla verilen ödülü reddetti. Dergi yöneticileri ve filmcilerin ikna çabalarını reddeden Akın, Memduh Ün de Ankara'ya kadar gelip ısrar edince fikrini değiştirdi.

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İşi ve üniversiteyi bırakıp annesiyle birlikte İstanbul'a gelen oyuncu, anlaşmayı imzaladı ve 1962 yılında ilk filmi olan Akasyalar Açarken'de Göksel Arsoy'la başrolü üstlendi.

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Ardından birçok yapımda rol alan Filiz Akın, performansıyla beğeni toplarken Yeşilçam'ın kolejli kızı olarak hafızalara kazındı. Hem güzelliği hem yeteneğiyle büyük beğeni toplayan oyuncu, uzun bir süre önce ise ekranları bırakıp gözlerden uzak bir yaşam tercih etti.

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Ancak Akın, sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak sevenleriyle etkileşim kurmayı ihmal etmedi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, son yayınladığı pozla ise tüm dikkatleri üzerine topladı.
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Şezlongda verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayan 79 yaşındaki Akın, son haliyle kendine hayran bıraktı.

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularının bu hikayelerini kimse bilmiyor

Emel Sayın 70 ile 80'li yıllar arası 15-16 tane filmde oynar .

Emel Sayın 70 ile 80'li yıllar arası 15-16 tane filmde oynar .
Ama devamı gelmez . Yalancı Yarim ve Mavi Boncuk gibi harika filmlerde oynayan Emel Sayın'dan Ertem Eğilmez neden vazgeçmiştir!!! Emel Sayın 'Rüzgâr' filminden sonra neden sinemaya küsmüştür!! İşte cevapları ;
.

Emel Sayın ?? Bir gün ekip toplanmıştı, bütün sanatçı arkadaşlarımız ( Ertem Bey'in evi )onun evinde toplandık. Konuşuyorduk. Ben genelde sessiz kalırdım, hep dinlerdim. O gün aralarındaki tek kadın bendim. Ertem Ağabey ekonomik bir sıkıntıdan bahsediyordu; “Böyle bir sıkıntımız var. Bundan sonraki filmi yaparken zorlanacağım.” gibi bir şeyler anlatıyordu. Ben de parayı çok bilmeyen biriydim. O kadar üzüldüm ki “Ertem Ağabey, bundan sonraki filmden ben para istemiyorum.” dedim. Herkes bir sustu. Ertem Ağabey bir şey demedi. Ondan sonra bir şeyler konuşuldu ve toplantı bitti. Ben kalktım, gittim. Arkadan bir parlamış. Tutmuş kendini o zamana kadar, bana kıyamıyordu, bağıramıyordu. “O kim oluyor da bana böyle bir teklifte bulunuyor?” diye söylenmiş. Çok kızdı ve bir daha benimle film yapmadı. Ben bunun bu kadar büyüyeceğini tahmin etmemiştim. İyilik yaptığımı düşünüyordum. Çok büyük bir çocukluk yaptım.

“Cüneyt Arkın’la ‘Rüzgar’ adlı filmi çektik. Bir yatak sahnesi vardı. Cüneyt ve ben yataktayız ama sanki çıplakmışız gibi bir hava verilerek çekildi. Oysa elbiselerimiz vardı tabii. O sırada sete bir gazeteci girmiş ve o sahneleri fotoğraflamış. O yatak görüntüleri gerçek gibiymiş gibi gazetede yayınlanınca çok üzüldüm. Sevenlerimden de çok tepki aldım. Sinemaya öyle kırıldım ki, artık film çekmeme kararı aldım. Yıllarca gelen pek çok film teklifini geri çevirdim. Şimdi pişmanım. Keşke birkaç film daha çekseydim.”

1986-1988 yılları arasında TRT'de yayınlanan Perran Kutman ve Şevket Altuğ’un başrollerinde oynadığı, Türk dizi tarihinin öncü dizilerden birisidir.

1986-1988 yılları arasında TRT'de yayınlanan Perran Kutman ve Şevket Altuğ’un başrollerinde oynadığı, Türk dizi tarihinin öncü dizilerden birisidir.
Kuzguncuk’ta gelişen sağlam ve sımsıcak dostlukları, Şakir'in sürekli Perihan'ın peşinden koşmaları, başı sıkışan insanlara yardım için Perihan abla'nın planlar kurup, kılıktan kılığa girmeleri, Şakir'in patronunu delirtmeleri , hepsi dün gibi aklımızda ...

1987 yılında Şevket Altuğ diziden ayrıldıktan sonra kanalı değiştirerek TRT 2’ye transfer olmuştur. 1988 yılında yayın hayatı sona ermiştir.

Ölmeyen Şarkı ( 1977 )

Ölmeyen Şarkı ( 1977 )
Gülşen Bubikoğlu'nun 4 yapraklı yoncadan beraber oynadığı tek kişi Fatma Girik'tir. .
Bu filmde Fatma Girik Gülşen Bubikoğlu'nun annesi rolündedir. .
Filmin jönü ise Bülent Ersoy'dur. .
Film çekildiğinde Fatma Girik 35 Gülşen Bubikoğlu 23 yaşındadır. .
Filmin yapımcısı Türker İnanoğlu' dur .

Korkusuz Korkak

Korkusuz Korkak
Korkusuz Korkak filmini anlatmaya pek gerek yok aslında . Zaten Kemal Sunal'ın özellikle 80 öncesi filmlerini herkes yüzlerce defa izlemiştir. Bu film hakkında tek bahsetmemiz gereken içerdiği absürdlük bakımından eşi benzeri olmayışıdır sanırım( Kemal Sunal filmleri içinde)

Natuk Baytan'ın yönettiği, Kemal Sunal'ın oynadığı tüm filmler böyledir ama Korkusuz Korkak onların zirvesidir.

Filmde yıllar sonra 'The İmam' isimli filmi yönetecek olan İsmail Güneş'de bir saniyeliğine yer alıyor. Kendisi aynı zamanda filmin de asistan yönetmeni.

Filmde Melek Hanımı canlandıran Belkıs Dilligil, 11 mayıs 1995 tarihinde kızı Çiçek Dilligil'in kullandığı araç ile boğaziçi köprüsünün üzerinden geçerken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. .

Filmde Esin karakterini canlandıran Aynur Akkum'un ise bu film son filmidir. Yeşilçam da topu topu 3 filmde oynayan Akkum son olarak 2009 yapımı 'Bir Bulut Olsam ' adlı dizide rol almıştır.

Ayşen Gruda

Ayşen Gruda
Adile Abla ile 13, 14 sene altlı üstlü oturduk, Ortaköy sırtlarından denizi gören güzel bir evdi bizimkisi... Ama sonra anladım ki o ev onunla güzelmiş. Onu kaybettikten sonra ancak 15 gün oturabildim o evde, dayanamadım taşındım sonra.

Adile Abla az bulunur komşulardandı. Benden büyük olmasına rağmen telefon etmeden aşağı inmezdi, bir şey silkeleyeceği zaman izin alırdı, paylaşmayı o kadar çok severdi ki yemek yaptığı zaman bize getirmeden rahat edemezdi.
Müthiş hisli bir insandı, karşısındakini nasıl etkileyeceğini çok iyi bilirdi. Nasihat ediyormuş gibi olmamak için fikrini dolaylı yoldan söyler yorumu bana bırakırdı. "Uykudan Önce" programında pek çok pedegogun başaramayacağını başardı. Milyonlarca çocuk ekran karşısına geçip yemek yemeyi öğrendi, yalancı emziği bıraktı, diş fırçalamayı öğrendi, tuvalet alışkanlığı kazandı.

ADİLE ABLA ÇOK DEĞERLİ BİR SANATÇIYDI.
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