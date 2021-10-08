8 Ekim On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonucu sorgula

Her hafta pazartesi ve cuma günleri gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları, canlı olarak da takip edilebildiği gibi Milli Piyango'nun internet sitesinde yer alan "sonuçlar" kısmından da öğrenilebiliyor. İşte On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

8 Ekim On Numara çekilişi 20.00'da başlıyor.

8 Ekim On Numara çekiliş sonucu henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

On Numara çekiliş sonuçlarını öğrenmek için "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresine, çekiliş takvimini öğrenmek için ise "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-takvimi" adresine erişim sağlayınız.

On Numara çekilişini MP TV'den "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" internet sitesine erişim sağlayarak canlı izleyebilirsiniz.