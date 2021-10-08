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  4. 8 Ekim On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonucu sorgula

8 Ekim On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonucu sorgula

08.10.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen On Numara çekilişi, şans oyunu severler için canlı olarak Milli Piyango TV (MP TV) adresinden yayınlanıyor. On Numara çekilişi, çekilişin başlangıcından itibaren birkaç dakika içerisinde belli oluyor. İşte On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

Her hafta pazartesi ve cuma günleri gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları, canlı olarak da takip edilebildiği gibi Milli Piyango'nun internet sitesinde yer alan "sonuçlar" kısmından da öğrenilebiliyor. İşte On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

8 Ekim On Numara çekilişi 20.00'da başlıyor.
8 Ekim On Numara çekiliş sonucu henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.
On Numara çekiliş sonuçlarını öğrenmek için "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresine, çekiliş takvimini öğrenmek için ise "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-takvimi" adresine erişim sağlayınız.
On Numara çekilişini MP TV'den "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" internet sitesine erişim sağlayarak canlı izleyebilirsiniz.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir ya da birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL olmaktadır.
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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

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