HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 8 Eylül Çarşamba Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonucu nereden kontrol edilir?

8 Eylül Çarşamba Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonucu nereden kontrol edilir?

08.09.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekilişi bugün gerçekleşiyor. Çarşamba ve pazar olmak üzere haftada 2 gün gerçekleşen çekiliş noter huzurunda ve Milli Piyango yetkilileri eşliğinde tamamlanıyor. Çekilişin başlangıcından itibaren kısa süre içerisinde belli olan sonuçlar Milli Piyango'nun internet adresinden paylaşılıyor.

Haftada 2 gün gerçekleşen Şans Topu çekilişi Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Şans oyunu severler tarafından sıklıkla takip edilen söz konusu çekilişin sonuçlarına haberimizde yer alan linkten erişim sağlayabilirsiniz. İşte Şans Topu sonucu sorgulama ekranı...

ŞANS TOPU SONUCU SORGULAMA LİNKİ

8 Eylül 2021 Çarşamba Şans Topu çekilişi 20.00'da başlıyor.
Şans Topu çekilişinin sonuçları henüz açıklanmadı. Çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.
Şans Topu çekilişinin sonuçlarına Milli Piyango'nun "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden erişim sağlayabilirsiniz.
Şans Topu çekilişini canlı yayından takip edebilirsiniz. Bunun için "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine gidiniz.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL olmaktadır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti!

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti!

Korkutan açıklama! Aylarca internet kesintileri yaşanabilir

Korkutan açıklama! Aylarca internet kesintileri yaşanabilir

Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması!

Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması!

Ronaldo’nun tek gecelik aşkı Natacha Rodrigues'ten bomba açıklamalar

Ronaldo’nun tek gecelik aşkı Natacha Rodrigues'ten bomba açıklamalar

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Şaşkına çeviren olay! Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkıştı

Şaşkına çeviren olay! Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkıştı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Şoke eden anlar! Halay çekerken hayatını kaybetti

Şoke eden anlar! Halay çekerken hayatını kaybetti

Aldığı kömür torbasından çıktı: Televizyona yaklaştırdık renk değiştirdi

Aldığı kömür torbasından çıktı: Televizyona yaklaştırdık renk değiştirdi

İnanılmaz görüntü! Kadınların ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

İnanılmaz görüntü! Kadınların ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.