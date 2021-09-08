8 Eylül Çarşamba Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonucu nereden kontrol edilir?

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL olmaktadır.