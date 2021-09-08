8 Eylül Çarşamba Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonucu nereden kontrol edilir?

Haftada 2 gün gerçekleşen Şans Topu çekilişi Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Şans oyunu severler tarafından sıklıkla takip edilen söz konusu çekilişin sonuçlarına haberimizde yer alan linkten erişim sağlayabilirsiniz. İşte Şans Topu sonucu sorgulama ekranı...
ŞANS TOPU SONUCU SORGULAMA LİNKİ
8 Eylül 2021 Çarşamba Şans Topu çekilişi 20.00'da başlıyor.
Şans Topu çekilişinin sonuçları henüz açıklanmadı. Çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.
Şans Topu çekilişinin sonuçlarına Milli Piyango'nun "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden erişim sağlayabilirsiniz.
Şans Topu çekilişini canlı yayından takip edebilirsiniz. Bunun için "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine gidiniz.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL olmaktadır.