8 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonucu açıklandı mı? İşte Çılgın Sayısal Loto canlı izleme linki!

Haftanın 3 günü gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı olarak izleniyor. Çekilişin sonuçları, çekilişin başlamasının ardından birkaç dakika içerisinde belli oluyor ve sonuçlar Milli Piyango'nun internet sitesinde yer alıyor. İşte Çılgın Sayısal Loto canlı izleme linki!

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.