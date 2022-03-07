HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri nerelerde yapılacak 2022? İşte il il 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri nerelerde yapılacak 2022? İşte il il 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı!

07.03.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için geri sayım sürerken birçok vatandaş bu özel günde hangi il ve ilçelerde etkinlik düzenleneceğini merak ediyor. Bu günü etkinlikler ile kutlamak veya meydanlara çıkıp günün anlam ve önemini bir kez daha vurgulamak isteyenler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri nerelerde yapılacak? sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. İşte il il 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı...

Dünya Kadınlar Günü, her yıl Mart ayının 8. gününde dünyanın birçok yerinde coşkuyla kutlanıyor. Bu yıl gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklere katılmak isteyen birçok vatandaş 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri nerelerde yapılacak? sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırmalarına hız verdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı ve günün anlam ve önemine ilişkin ayrıntılar haberimizde.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİKLERİ NERELERDE YAPILACAK 2022?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 8 Mart 2022 tarihinde Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinin 2911 sayılı Kanun kapsamında daha önceden toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılabileceği ilan edilen yerlerde ve güzergahlarda yasal çerçeve içerisinde düzenlenebileceği ifade edildi.
İşte il il 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programları...

ANKARA

ANKARA
Ankara Kadın Platformu çağrısıyla 8 Mart yürüyüşü: 8 Mart Pazartesi, saat 14.30'da Sakarya Caddesi'nde yapılacak.

İZMİR

İZMİR
İzmir Kadın Platformu çağrısıyla 8 Mart yürüyüşü, 8 Mart Pazartesi saat 18.30 ÖSYM önünde başlayacak.

ANTALYA

ANTALYA
Antalya Kadın Platformu 8 Mart buluşması, 8 Mart Pazartesi saat 18.15'te Attalos Heykeli önünde başlayacak.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Dünya Kadınlar Günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Stüdyoda kavga! Erman Toroğlu, Fenerbahçe maçını yorumlarken ortalık gerildi...

Stüdyoda kavga! Erman Toroğlu, Fenerbahçe maçını yorumlarken ortalık gerildi...

Marketlerin ayçiçek yağında yeni oyunu! Kasada farklı fiyat…

Marketlerin ayçiçek yağında yeni oyunu! Kasada farklı fiyat…

Rusya'dan flaş Suriyeli hamlesi

Rusya'dan flaş Suriyeli hamlesi

Ağaçlara bağlayıp, çırılçıplak soydular!

Ağaçlara bağlayıp, çırılçıplak soydular!

Irpin'de can pazarı! Tahliye koridoru ateş altında kaldı

Irpin'de can pazarı! Tahliye koridoru ateş altında kaldı

Kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat! Saat ve tarih...

Kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat! Saat ve tarih...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.