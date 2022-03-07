8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri nerelerde yapılacak 2022? İşte il il 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı!

Dünya Kadınlar Günü, her yıl Mart ayının 8. gününde dünyanın birçok yerinde coşkuyla kutlanıyor. Bu yıl gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklere katılmak isteyen birçok vatandaş 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri nerelerde yapılacak? sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırmalarına hız verdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı ve günün anlam ve önemine ilişkin ayrıntılar haberimizde.
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİKLERİ NERELERDE YAPILACAK 2022?
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 8 Mart 2022 tarihinde Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinin 2911 sayılı Kanun kapsamında daha önceden toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılabileceği ilan edilen yerlerde ve güzergahlarda yasal çerçeve içerisinde düzenlenebileceği ifade edildi.
İşte il il 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programları...
ANKARA
Ankara Kadın Platformu çağrısıyla 8 Mart yürüyüşü: 8 Mart Pazartesi, saat 14.30'da Sakarya Caddesi'nde yapılacak.
İZMİR
İzmir Kadın Platformu çağrısıyla 8 Mart yürüyüşü, 8 Mart Pazartesi saat 18.30 ÖSYM önünde başlayacak.
ANTALYA
Antalya Kadın Platformu 8 Mart buluşması, 8 Mart Pazartesi saat 18.15'te Attalos Heykeli önünde başlayacak.
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