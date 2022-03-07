8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri nerelerde yapılacak 2022? İşte il il 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı!

Dünya Kadınlar Günü, her yıl Mart ayının 8. gününde dünyanın birçok yerinde coşkuyla kutlanıyor. Bu yıl gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklere katılmak isteyen birçok vatandaş 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri nerelerde yapılacak? sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırmalarına hız verdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı ve günün anlam ve önemine ilişkin ayrıntılar haberimizde.