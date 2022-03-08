8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri 2022! En yeni, en güzel Dünya Kadınlar günü mesajları ve eş, sevgili, anne için Kadınlar Günü kutlu olsun sözleri

Dünya Kadınlar Günü, her sene Mart ayının 8. gününde kutlanıyor. Bu yıl da coşkuyla kutlanacak olan bu özel gün sebebiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. En yeni, en güzel Dünya Kadınlar günü mesajları ve eş, sevgili, anne için Kadınlar Günü kutlu olsun sözleri ile günün anlam ve önemine ilişkin bilgileri sizler için derledik.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun.

Kadınlar İnsanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır. Dünya Kadınlar Günü"nüz kutlu olsun.

Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Kadınlar gününüz kutlu olsun.

Kadın, doğası gereği zayıftır; ama acıya en çok o dayanır. Kadının direncini kıran tek şey; hayal ettiği kişinin boş çıkmasıdır. Hiçbir kadının hayali boşa çıkmasın Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun