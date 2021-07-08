8 Temmuz 2021 Perşembe koronavirüs tablosu belli oldu mu? İşte günlük vaka sayısı...

"8 Temmuz 2021 Perşembe koronavirüs tablosu belli oldu mu?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Geçtiğimiz gün paylaşılan koronavirüs tablosuna göre vaka sayısının 5 bin 160, vefat sayısının ise 52 olduğu öğrenilmişti. Pandeminin başından beri en çok merak edilenler arasında günlük vaka sayıları yer alıyor. İşte günlük vaka sayısı...

8 Temmuz 2021 Perşembe koronavirüs tablosu

7 Temmuz Çarşamba paylaşılan koronavirüs tablosuna bakıldığında toplam test sayısının 225 bin 253, iyileşen sayısının ise 4 bin 636 olduğu öğrenildi.

Koronavirüsün patlak verdiği günden bu yana en çok merak edilen vaka sayısı ise geçtiğimiz gün 5 bin 160 olarak duyuruldu. Öte yandan vefat sayısı ise 52 oldu.

TÜRKİYE'DE AŞILAMA Bakan Koca son 10 günde yapılan aşı sayısının 8 milyon dozu geçtiğini ifade ederken toplam yapılan aşı sayısı 56 milyon 152 bin 741 oldu.

1.doz uygulanan kişi sayısı 37 milyon 168 bin 699, 2.doz uygulanan kişi sayısı ise 16 milyon 439 bin 383 oldu.