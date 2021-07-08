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8 Temmuz İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Arnavutköy, Bağcılar, Silivri'de elektrik kesintisi...

08.07.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BEDAŞ tarafından bugün yani 8 Temmuz 2021 Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Yapılacak olan kesintiler gün boyu sürecek. Arnavutköy, Bağcılar, Silivri'de yaşanacak olan kesintiler sonrası vatandaşlar İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusunu merak ediyor. Peki 8 Temmuz İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte Arnavutköy, Bağcılar, Silivri'de elektrik kesintisi detayları...

8 Temmuz 2021 Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Arnavutköy, Bağcılar, Silivri'de yaşanan kesintilerin ardından vatandaşlar İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusunu sorguluyor. Peki 8 Temmuz İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, hangi bölgelerde gitti?

İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un bugün farklı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtımı yani BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre 8 Temmuz Perşembe Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri gerçekleşecek.
Haber sonrası kesintilerin hangi ilçelerde yaşanacağı merak edildi. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve mahalleler...

ARNAVUTKÖY

ARNAVUTKÖY
NO: 4369351 İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah BEDRİ RAHMİ, HAYRAT, SAKARYA, VEFAKAR sk bölgelerinde 08/07/2021 01:00:00 - 08/07/2021 05:00:00 tarih ve saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi uygulanacaktır.

NO: 4396336

NO: 4396336
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AKSOYLU, BOYALIK-BAKLALI sk/ BOYALIK mah AKARCA, AKIN, AKÇİÇEK, ATAK, BOYALIK-BAKLALI, DAHİ, DURSUNKÖY-BOYALIK, ENDERUN, HACI SALİM AĞA, HAMZA YERLİKAYA, KEKLİK, MİLLET, NAZAR, PETEK, SAYGI, SORGUN ÇIKMAZI, TARIM, TELAĞACI, ULU, ULUÇAM, YEŞİL ÇİMEN, YUKARI, ŞEHİT ALİ YILMAZ, ŞEHİT İZZET sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1391. sk bölgelerinde 08/07/2021 09:00:00 - 08/07/2021 15:00:00 tarih ve saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi uygulanacaktır.

NO: 4369348

NO: 4369348
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOYALIK mah HACI SALİM AĞA, SORGUN ÇIKMAZI, TELAĞACI, YUKARI sk bölgelerinde 08/07/2021 09:30:00 - 08/07/2021 17:00:00 tarih ve saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi gerçekleşecektir.
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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy Bağcılar Silivri

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