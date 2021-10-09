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9 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 9 Ekim 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

09.10.2021 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından 9 Ekim 2021 Cumartesi günü yapılacak olan Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın son çekilişi bugün yapılacak. Peki 9 Ekim Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 9 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve detaylar...

Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından 9 Ekim 2021 Cumartesi günü, yani bugün gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın son çekilişini beklemeye koyuldu. Peki 9 Ekim 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

9 EKİM CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan 9 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.
Bir önceki çekiliş Çarşamba günü yapılmış ve şanslı rakamlar 2, 3 ,4 ,36 ,44 ,89 34 olmuştu.
Haftanın son çekilişi bugün saat 21:30'da yapılacak. Sonuçlar açıklanmasının sonrasında Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.
9 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?
Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.
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Anahtar Kelimeler:
sayısal loto Milli Piyango

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