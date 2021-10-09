9 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 9 Ekim 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından 9 Ekim 2021 Cumartesi günü, yani bugün gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın son çekilişini beklemeye koyuldu. Peki 9 Ekim 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

9 EKİM CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan 9 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.

Bir önceki çekiliş Çarşamba günü yapılmış ve şanslı rakamlar 2, 3 ,4 ,36 ,44 ,89 34 olmuştu.

Haftanın son çekilişi bugün saat 21:30'da yapılacak. Sonuçlar açıklanmasının sonrasında Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.

9 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar