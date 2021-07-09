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9 Temmuz 2021 Cuma koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı kaç oldu?

09.07.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"9 Temmuz 2021 Cuma koronavirüs tablosu açıklandı mı?" , "Günlük vaka sayısı kaç oldu?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından her gün yayımlanıyor. Tablonun içerisinde vaka sayıları, aşılama, test sayısı, ölüm sayısı gibi bilgiler yer alıyor.

Pandeminin ülkemizde patlak verdiği 2020 Mart'tan itibaren vaka sayıları en çok araştırılan konular arasındaki yerini koruyor. Vaka sayıları pandemi sürecinin nasıl yürüdüğünü gözler önüne seriyor. Geçtiğimiz gün açıklanan koronavirüs tablosunda vaka sayılarının 5 bin 171 olduğu kaydedilmişti. Peki 9 Temmuz 2021 Cuma koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı kaç oldu? İşte ayrıntılar...

9 Temmuz koronavirüs tablosu

Geçtiğimiz gün açıklanan koronavirüs tablosunda test sayısının 226 bin 427, vefat sayısının ise 48 olduğu kaydedilmişti.
Vaka sayılarının 5 bin 171 olduğu açıklanırken iyileşen kişi sayısının 5 bin 12 olduğu öğrenilmişti.

TÜRKİYE'DE AŞILAMA

TÜRKİYE'DE AŞILAMA
Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan Türkiye Aşı Tablosu'nda toplam yapılan aşı sayısının 56 milyon 987 bin 337 olduğu duyuruldu.
1.doz uygulanan kişi sayısı 37 milyon 448 bin 35, 2.doz uygulanan kişi sayısının ise 16 milyon 753 bin 749 olduğu açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada Bakan Koca, koronavirüs geçiren kişilerin isteğe bağlı 2 doz aşı olabileceğini duyurdu.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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