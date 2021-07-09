9 Temmuz 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte sonuç sorgulama sayfası...

9 Temmuz On Numara çekiliş sonucu merak ediliyor. On Numara çekilişi en son 5 Temmuz Pazartesi gerçekleşmişti. Peki 9 Temmuz 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte sonuç sorgulama sayfası...

On Numara çekiliş sonucu

On Numara çekilişi pazartesi ve cuma akşamları 20.00'da gerçekleştiriliyor. Kısa sürede belli olan sonuçlar, şans oyunu sevenlerinin kontrol etmesi için erişime açılıyor.

9 Temmuz 2021 Cuma On Numara çekilişi henüz gerçekleşmedi. Çekiliş gerçekleştiğinde sonuçlar haberimizde yer alacaktır.

On Numara çekiliş sonucunu ve Milli Piyango aracılığıyla gerçekleşen diğer çekilişlerin sonucunu görmek için https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari adresine gidin.

Öte yandan bilet sonucunu yukarıda verilen adresten sorgulamanız da mümkün.