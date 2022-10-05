9 yaşındaki Muhammed leblebi yer gibi sarımsak yiyor! 'Her gün en az beş diş yiyorum, hiç hasta olmadım'

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Muhammed Mücteba Köylü, her gün en az 5 diş Taşköprü sarımsağı tüketiyor. 3 yaşından beri sarımsakları leblebi yer gibi yiyen Muhammed Mücteba, okula, tatile, arkadaşları ile oynamaya giderken bile yanında Taşköprü sarımsağını taşıyor. 3 yaşından beri her gün sarımsak yiyen Muhammed Mücteba’yı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. 6 yıldır sarımsak tüketen Muhammed Mücteba, sarımsak bulamadığı zaman da ağlıyor. Her gün sarımsak yiyen Muhammed Mücteba'nın alışkanlığından vazgeçemediğini belirten ailesi, Muhammed'in 9 yaşına kadar da hiçbir sağlık sorunu yaşamadığını söyledi.

''3 YAŞIMDAN BERİ YİYORUM''

3 yaşından itibaren her gün sarımsak yediğini söyleyen Muhammed Mücteba Köylü, “Ben, 3 yaşımdan beri sarımsak yiyorum. Şu anda 9 yaşındayım. Tam 6 yıldır sarımsak yiyorum. Sarımsak yemeyi seviyorum. Her gün sarımsak yiyorum. Sarımsak yemediğim gün olmuyor. Sarımsağı seviyorum. Temel Reis ıspanak yiyerek güçlü oluyor bende sarımsak yiyorum ve güçlü oluyorum” dedi.



''İLK GÖRDÜĞÜMDE YEMEK İSTEDİM BİR DAHA BIRAKAMADIM'' Sarımsak gördüğünde dayanamadığını belirten Muhammed, “İlk yedikten sonra bir daha sarımsak yemeyi bırakamadım. Şimdi sürekli her gün sarımsak yiyorum. Sarımsak yedikten sonrada hiç hasta olmadım. Benim okulda bir tane kız arkadaşım var. O da sarımsak yemesini seviyor ama benim kadar fazla yiyemiyor. O 4-5 diş sarımsak yerken ben ise günde 6-7 diş sarımsak yiyorum. Okulda yanımda sıra arkadaşım vardı. Ona sarımsak yemesini tavsiye ettim. Sonra yanımda getirdiğim sarımsaklar verdim o da yedi. Acı olduğunu düşünerek bir daha sarımsak yemedi” diye konuştu.



''HER GİTTİĞİM YERE SARIMSAK GÖTÜRÜYORUM'' Gittiği her yere sarımsak götürdüğünü ifade eden Muhammed Mücteba, “Bazen babam Kastamonu’ya gidiyor. Ben de babam ile giderken yanıma sarımsak almayı bazen unutuyorum. Sonra sarımsak görünce babama 'sarımsak alır mısın' diyorum. Babam da bazen almıyor, ben de ona darılıyorum. Ben darılınca bana kıyamıyor ve sarımsak alıyor” şeklinde konuştu.



“DİĞER ÇOCUKLAR BABALARINDAN ÇİKOLATA ŞEKER İSTER, BENİM OĞLUM BENDEN SARIMSAK İSTİYOR” Muhammed Mücteba’nın 3 yaşından bu tarafa sarımsak tükettiğini belirten Çatalzeytin Merkez Camii İmam Hatibi Nurettin Köylü ise, “Sürekli çarşıdan gelirken beni arayarak, ‘baba bana gelirken sarımsak getir’ diyor, benden sarımsak istiyor. Diğer çocuklar babalarından şeker, çikolata gibi şeyler isterken benim oğlum ise sürekli sarımsak istiyor. Sarımsak almadığım zaman da ağladığını, huzursuzluk çıkarttığını gördüm. Muhammed Mücteba’nın bu yaşına kadar sarımsak yediğine şahit oldum ve bu safhada da Muhammed'in hiç hasta olmadığını fark ettik. Hasta oldu ise de bu hastalığını çok hafif atlattığını görünce sarımsağın bir nevi antibiyotik olduğunu düşünmeye başladım. Diğer ailelere de çocuklarına da örnek olacağını düşünüyorum. İnşallah diğer çocuklarımız da Muhammed Mücteba kadar aşırı derecede yemese de günde en azından 1 diş sarımsak yiyerek her türlü hastalıktan kurtulur. Sarımsak yiyelim, hastalıklardan korunalım ve kurtulalım” şeklinde konuştu.

