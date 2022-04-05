90'lı yıllara damga vuran Merve İldeniz gözlerden uzak yaşıyor! İşte Merve İldeniz'in son hali

Metin Arolat'ın Dert Değil şarkısının klibinde rol alan Merve İldeniz, 90'lı yılların ünlü modelleri arasında öne çıkan bir isimdi. Dert Değil klibinde göğsüne yoğurt dökülen ve iddialı karelere imza atan Merve İldeniz mesleğini bıraktı ve İstanbul'u terk etti.

21 yıl önce her şeyi bırakıp Bodrum'a yerleşen Merve İldeniz Merhaba dergisine konuştu. İşte Merve İldeniz son hali ve açıklaması...