MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 90'lı yıllara damga vuran Merve İldeniz gözlerden uzak yaşıyor! İşte Merve İldeniz'in son hali

90'lı yıllara damga vuran Merve İldeniz gözlerden uzak yaşıyor! İşte Merve İldeniz'in son hali

05.04.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90'lı yıllara damga vuran isimlerden biri olan Merve İldeniz Metin Arolat'ın seslendirdiği 'Dert Değil' şarkısının klibinde oynamıştı. Göğsüne yoğurt döküldüğü anlarla hatırlanan ünlü isim gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Bir döneme damga vuran Merve İldeniz İstanbul'u terk etti. İşte Merve İldeniz'in son hali...

Metin Arolat'ın Dert Değil şarkısının klibinde rol alan Merve İldeniz, 90'lı yılların ünlü modelleri arasında öne çıkan bir isimdi. Dert Değil klibinde göğsüne yoğurt dökülen ve iddialı karelere imza atan Merve İldeniz mesleğini bıraktı ve İstanbul'u terk etti.

21 yıl önce her şeyi bırakıp Bodrum'a yerleşen Merve İldeniz Merhaba dergisine konuştu. İşte Merve İldeniz son hali ve açıklaması...

YENİ BİR HAYAT KURDU

90’lı yılların en konuşulan mankenlerinden olan Merve İldeniz dönem silikon yaptırdığı için eleştirilmiş ve tepki görmüştü. Merve İldeniz İstanbul'u terk etmesiyle ilgili daha önce yaptığı açıklamada "10 yıl boyunca Başak Gürsoy'da en çok kazanan mankendim. Ve bir süre sonra artık bu işi yapmak istemedim. Bana her şey fazla gelmeye başlamıştı. İş hayatının tüm zorlukları beni kirlenmiş hissettirdi" demişti.
Her şeyi bırakıp Bodrum'a yerleşen ve 21 yıldır gözlerden uzak bir hayat süren Merve İldeniz güzelliğiyle dikkat çekiyor. 21 yıldır Bodrum’da yaşayan eski model Merve İldeniz, Merhaba dergisinin yeni sayısına konuk oldu.
Yalnızlık kelimesini sevmediğini belirten İldeniz, nedenini şöyle açıkladı: “Yalnızlık kelimesini sevmem, tek başınalığın enerjisi yalnızlık kelimesinden farklı. Tek başımıza doğduk, tek başımıza öleceğiz. İstersek yanımızda yüz kişi olsun, o an gelince ölümü tadarken tek başımıza olacağız.
Uçak düşse, herkes aynı anda ölse bile her insan bunu tek başına deneyimlemek zorundadır. Bu gerçeğimizdir. Çevremizdeki insanlar bizim bu tek başımıza çıktığımız hayat yolculuğunu kısa süre için şenlendirirler. Öncelikle hakikate düz bakalım.”
Aşk ve sevginin kendimizi tanıyabilmemiz için bir fırsat olduğunu söyleyen Merve İldeniz, aşkın kattıklarından bahsetti:
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milletvekillerinin illere göre dağılımı

Milletvekillerinin illere göre dağılımı

Ülkelerinin iflas ettiğini canlı yayında öğrendiler! Hemen ardından açıklama geldi

Ülkelerinin iflas ettiğini canlı yayında öğrendiler! Hemen ardından açıklama geldi

Survivor setinde kalp krizi geçirdi! Acun Ilıcalı'nın acı kaybı

Survivor setinde kalp krizi geçirdi! Acun Ilıcalı'nın acı kaybı

İlişki arayan öğretmenlerin tanışma sayfası sosyal medyayı ikiye böldü: Ev, araba...

İlişki arayan öğretmenlerin tanışma sayfası sosyal medyayı ikiye böldü: Ev, araba...

Meral Akşener yanıtladı! İmamoğlu ve Yavaş aday olur mu?

Meral Akşener yanıtladı! İmamoğlu ve Yavaş aday olur mu?

HDP'li Semra Güzel'in nerede olduğu ortaya çıktı

HDP'li Semra Güzel'in nerede olduğu ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Görenler şoke oldu! "İkiz misiniz?"

Görenler şoke oldu! "İkiz misiniz?"

Afrodizyak etkisi cinsel gücü zirveye çıkarır

Afrodizyak etkisi cinsel gücü zirveye çıkarır

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Korkunç iddia! Başlarından vurulmuş halde toplu mezarda...

Korkunç iddia! Başlarından vurulmuş halde toplu mezarda...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.