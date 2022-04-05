90'lı yıllara damga vuran Merve İldeniz gözlerden uzak yaşıyor! İşte Merve İldeniz'in son hali

Metin Arolat'ın Dert Değil şarkısının klibinde rol alan Merve İldeniz, 90'lı yılların ünlü modelleri arasında öne çıkan bir isimdi. Dert Değil klibinde göğsüne yoğurt dökülen ve iddialı karelere imza atan Merve İldeniz mesleğini bıraktı ve İstanbul'u terk etti.
21 yıl önce her şeyi bırakıp Bodrum'a yerleşen Merve İldeniz Merhaba dergisine konuştu. İşte Merve İldeniz son hali ve açıklaması...
YENİ BİR HAYAT KURDU
90’lı yılların en konuşulan mankenlerinden olan Merve İldeniz dönem silikon yaptırdığı için eleştirilmiş ve tepki görmüştü. Merve İldeniz İstanbul'u terk etmesiyle ilgili daha önce yaptığı açıklamada "10 yıl boyunca Başak Gürsoy'da en çok kazanan mankendim. Ve bir süre sonra artık bu işi yapmak istemedim. Bana her şey fazla gelmeye başlamıştı. İş hayatının tüm zorlukları beni kirlenmiş hissettirdi" demişti.
Her şeyi bırakıp Bodrum'a yerleşen ve 21 yıldır gözlerden uzak bir hayat süren Merve İldeniz güzelliğiyle dikkat çekiyor. 21 yıldır Bodrum’da yaşayan eski model Merve İldeniz, Merhaba dergisinin yeni sayısına konuk oldu.
Yalnızlık kelimesini sevmediğini belirten İldeniz, nedenini şöyle açıkladı: “Yalnızlık kelimesini sevmem, tek başınalığın enerjisi yalnızlık kelimesinden farklı. Tek başımıza doğduk, tek başımıza öleceğiz. İstersek yanımızda yüz kişi olsun, o an gelince ölümü tadarken tek başımıza olacağız.
Uçak düşse, herkes aynı anda ölse bile her insan bunu tek başına deneyimlemek zorundadır. Bu gerçeğimizdir. Çevremizdeki insanlar bizim bu tek başımıza çıktığımız hayat yolculuğunu kısa süre için şenlendirirler. Öncelikle hakikate düz bakalım.”
Aşk ve sevginin kendimizi tanıyabilmemiz için bir fırsat olduğunu söyleyen Merve İldeniz, aşkın kattıklarından bahsetti:
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