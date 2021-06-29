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90'lı yılların parlayan yıldızı Kader yıllar sonra ortaya çıktı

29.06.2021 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçük yaşta şarkıcılığa başlayan ve hızlı giden kariyeri sonrası ortalardan kaybolan Kader, yıllar sonra ortaya çıktı.

90'lı yıllarda seslendirdiği "Adamım" ve daha birçok şarkıyla dönemin parlayan isimleri arasında yer alan ünlü şarkıcı Kader'in son hali ortaya çıktı.

Kader'deki büyük değişim, hayranlarını şaşkınlığa uğrattı. 90'lı yılların aranan sanatçıları arasında yer alan Kader Çetintürk'ün son hali, hayranları tarafından büyük şaşkınlıkla karşılandı.

Yıllar sonra ortaya çıktı

Sabret ve Güleceği Yakında isimli albümleriyle milyonlarca dinleyici kitlesine ulaşan ve özellikle bir neslin sıkı takip ettiği sanatçılardan biri olan Kader'in yeni fotoğrafları ortaya çıktı.
Adamım şarkısıyla da döneme damga vuran şarkıcı, uzun süredir ortalarda görünmüyordu.
Müzik dünyasına 13 yaşında adım atan şarkıcı Kader, uzun bir süredir ortalarda görünmüyordu.
Henüz 8 yaşındayken düğün salonlarında şarkı söylemeye başlayan Kader, ilk albümü olan Ona Buna Bakma - Takıl Bana albümünü sevenleriyle buluşturdu.
1996 yılında piyasaya sürdüğü 'Adamım' şarkısıyla müzik listelerinde adından söz ettiren Kader'in, yıllar içindeki değişimi yeni fotoğraflarında görüldü.
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