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  4. ABD’de Trump korkusu başladı! Binlerce insan seçim sonuçları belli olmadan yola çıktı…

ABD’de Trump korkusu başladı! Binlerce insan seçim sonuçları belli olmadan yola çıktı…

06.11.2024 07:49
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ABD'de seçim nedeniyle Meksika'dan yaklaşık 2 bin 500 kişilik göçmen konvoyu yola çıktı. Binlerce göçmenin ABD'nin yeni başkanı göreve gelmeden sınırı geçmek istediği duyurulurken göçmenlerin “Eğer Trump kazanırsa ABD'ye giriş hayallerimiz tümden sona erebilir” korkusu ile yollara düştüğü öğrenildi.

ABD'deki başkanlık seçimleri nedeniyle Meksika'dan yaklaşık 2 bin 500 kişilik yeni bir göçmen konvoyunun yola çıktığı bildirildi.

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Meksika basınına göre, ülkenin güneyindeki Chiapas eyaletine bağlı Tapachula'dan yürüyüşe geçen binlerce göçmen, ABD'nin yeni başkanı göreve başlamadan sınırı geçmek istiyor.

Göç gözlemcisi Luis Rey Garcia, basına yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 bin 500 göçmenin ABD sınırına varmak amacıyla yola koyulduğunu, bu sayının artabileceğini belirtti.

Göçmenlerin çoğunluğunun Çin, Peru, Ekvador, Venezuela, Kolombiya, Honduras, El Salvador, Guatemala ve Haiti uyruklu olduğu kaydedildi.

‘TRUMP KAZANIRSA HAYALLERİMİZ SONA EREBİLİR’

‘TRUMP KAZANIRSA HAYALLERİMİZ SONA EREBİLİR’

İspanyol EFE ajansına açıklama yapan Venezuelalı göçmen Ehison Diaz, ABD Başkan adayı Donald Trump'ın seçimi kazanma olasılığına işaret ederek, "Tapachula'yı terk edenlerin çoğu Trump'ın kazanabileceği korkusuyla yola çıktı. Eğer Trump kazanırsa ABD'ye giriş hayallerimiz tümden sona erebilir." diye konuştu.

GÖÇMENLERDEN ‘BİZE ENGEL OLMAYIN’ ÇAĞRISI

GÖÇMENLERDEN ‘BİZE ENGEL OLMAYIN’ ÇAĞRISI

Honduraslı göçmen Nelson Mejia da ABD'de yeni başkan göreve başlamadan sınırı geçmek istediklerini vurgulayarak, Meksikalı yetkililerden kendilerine engel olmamasını istedi.

Anahtar Kelimeler:
Meksika Donald Trump göçmen abd trump
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