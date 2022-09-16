HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. ABD'den seccade örtüsü, İngiltere'den Eros başı... Yurt dışına kaçırılan 22 bin 424 eser ana vatana geri döndü

ABD'den seccade örtüsü, İngiltere'den Eros başı... Yurt dışına kaçırılan 22 bin 424 eser ana vatana geri döndü

16.09.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'den seccade örtüsü, İngiltere'den Eros başı... Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele ekipleri tarafından 1980 yılından bugüne kadar yurt dışına kaçırılan 22 bin 424 tarihi eser ve kültür varlığı geri getirildi. Böylece 22 bin 424 eser ana vatana geri dönmüş oldu. Bu yıl ise 1113 eserin iadesi sağlandı. En çok tarihi eserin getirildiği ülkeler Almanya, Hırvatistan, İngiltere, ABD ve Sırbistan olarak sıralandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele ekipleri tarafından 1980 yılından bugüne kadar yurt dışına kaçırılan 22 bin 424 tarihi eser ve kültür varlığı geri getirildi.

KAÇIRILAN 22 BİN 424 ESER ARTIK ANA VATANDA

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı, 'Yurtdışından İadesi Sağlanan Eserler' listesine göre, 1980'den sonra toplamda 17 ülkeden yürütülen 130 ayrı çalışma kapsamında toplam geri getirilen tarihi eser ve kültür varlığı sayısı 22 bin 424 adet oldu. En çok tarihi eserin getirildiği ülkeler sıralamasında Almanya, Hırvatistan, İngiltere, ABD ve Sırbistan yer alıyor. Listeye göre 8 bin 658 eser Almanya'dan, 4 bin 147 eser Hırvatistan'dan, 3 bin 739 eser İngiltere'den, 2 bin 520 eser ABD'den, 1865 eser Sırbistan'dan, 1495'i de diğer ülkelerden getirildi.
İadesi bu yıl sağlanan eserlerden 1059'u Hırvatistan'dan, 50'si ABD'den, 3'ü Almanya'dan, 1'i de İngiltere'den geldi. Bu yıl geri dönen eserler ve özellikleri şöyle:

ABD, Kentucky Sınır ve Muhafaza Bürosu tarafından 13 Mayıs 2010'da el konan 21 adet pişmiş toprak kap Bakanlık uzmanlarınca incelendi. Anadolu kökenli, Roma Dönemi yerel kaplar olduğunun anlaşılması üzerine ülkemize iadesi talep edildi. ABD'deki adli sürecin tamamlanması sonrası 2022 yılının başında Washington Büyükelçiliği'ne teslim edildi. 18 Ocak'ta Türkiye'ye getirilen eserler Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde koruma altına alındı.

ABD'DEN SECCADE ÖRTÜSÜ

ABD'DEN SECCADE ÖRTÜSÜ
ABD'nin Alabama eyaletindeki Mobile Museum Art (MMoA) tarafından Türkiye kökenli olduğu düşünülen 19'uncu yüzyıla tarihlenen 1 adet seccade örtüsü iade edildi. Tarihi seccade 5 Ocak'ta Bakanlık yetkililerince teslim alınarak Ankara Etnografya Müzesi'nde korumaya alındı. 125x190 santimetre ölçülerindeki dikdörtgen formlu ve ipek ve keten kumaş kullanılan seccade örtüsünün üzerindeki işlemelerde suzeni tekniği bulunuyor. Tamamen bitkisel motiflerle bezeli seccadenin merkezinde ise mihrap deseni var.

12 SİKKE İSTANBUL'DA

12 SİKKE İSTANBUL'DA
ABD'de Manhattan Bölge Savcılığı Ofisi'nce yürütülen bir soruşturma kapsamında 2013 yılında ele geçirilen 12 sikkeye ilişkin Bakanlık bilgilendirildi. Türkiye kökenli oldukları uzmanlarca ortaya konulan ve iadesi talep edilen 12 sikke, ABD'deki adli sürecin tamamlanmasıyla 3 Şubat'ta Türkiye'ye getirildi. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen elektrum ve gümüş sikkeler M.Ö. 6'ncı yüzyıl ile M.Ö. 3'üncü yüzyıl arasına tarihlendiriliyor. Gümüşlerin Makedonya Kralı 3'üncü Aleksandros'un Milet, Sardes ve Lampsakos gibi Anadolu kentlerinde bastırdığı örneklerden, elektrumların İonia ve Lydia bölgelerine ait oldukları açıklandı.

ANA TANRIÇA FİGÜRİNİ

ANA TANRIÇA FİGÜRİNİ
ABD'de Michael Steinhardt'ın koleksiyonuna dair Manhattan Bölge Savcılığı Ofisi'nin soruşturma kapsamında el konulan eserleri Türkiye'den uzmanlarca inceledi. Binlerce arşiv belgesi incelemesi ve toplanan delillerle birlikte Anadolu kökenli olduğu belirlenen 14 eserin iadesi 3 Şubat'ta sağlandı. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen bu 14 eser şöyle:

M.Ö. 7-6'ncı yüzyıla ait 7 adet altın giysi süsleri ile altın ve fildişinden üretilmiş kadın figürini. M.Ö. 4-3'üncü yüzyıla tarihlenen, gümüş ve altın Helenistik döneme ait geyik başı biçimli rhyton. Neolitik döneme ait pişmiş toprak Ana Tanrıça figürini. Kalkolitik Çağa ait mermer Kilia Tipi İdol. M.Ö. 2'nci binyıla ait iki adet bronz kuş biçimli standart ve bronz dağ keçisi biçimli standart.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarihi eser kaçakçılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ucuz konuttan sonra herkesin gözü kulağı otomobilde!

Ucuz konuttan sonra herkesin gözü kulağı otomobilde!

Rıdvan Dilmen canlı yayında çok sinirlendi! Programı erken bitirmek zorunda kaldılar...

Rıdvan Dilmen canlı yayında çok sinirlendi! Programı erken bitirmek zorunda kaldılar...

Düzce'de ilginç olay! Bir lisede okul müdürü kendisine özel tuvalet yaptırdı

Düzce'de ilginç olay! Bir lisede okul müdürü kendisine özel tuvalet yaptırdı

Görüntüler cepheden geldi! Azerbaycan askerleri Ermeni askerin yarasını böyle sardı! 'Korkma yaşayacaksın'

Görüntüler cepheden geldi! Azerbaycan askerleri Ermeni askerin yarasını böyle sardı! 'Korkma yaşayacaksın'

Sosyal konut çıkışı gündem olmuştu! Canlı yayında açıkladı: İlk kez söylüyorum...

Sosyal konut çıkışı gündem olmuştu! Canlı yayında açıkladı: İlk kez söylüyorum...

Türkiye'den flaş hamle! Hepsi Bakanlığa çağrılacak

Türkiye'den flaş hamle! Hepsi Bakanlığa çağrılacak

İlginizi Çekebilir

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.