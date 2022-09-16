ABD'den seccade örtüsü, İngiltere'den Eros başı... Yurt dışına kaçırılan 22 bin 424 eser ana vatana geri döndü

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele ekipleri tarafından 1980 yılından bugüne kadar yurt dışına kaçırılan 22 bin 424 tarihi eser ve kültür varlığı geri getirildi.

KAÇIRILAN 22 BİN 424 ESER ARTIK ANA VATANDA

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı, 'Yurtdışından İadesi Sağlanan Eserler' listesine göre, 1980'den sonra toplamda 17 ülkeden yürütülen 130 ayrı çalışma kapsamında toplam geri getirilen tarihi eser ve kültür varlığı sayısı 22 bin 424 adet oldu. En çok tarihi eserin getirildiği ülkeler sıralamasında Almanya, Hırvatistan, İngiltere, ABD ve Sırbistan yer alıyor. Listeye göre 8 bin 658 eser Almanya'dan, 4 bin 147 eser Hırvatistan'dan, 3 bin 739 eser İngiltere'den, 2 bin 520 eser ABD'den, 1865 eser Sırbistan'dan, 1495'i de diğer ülkelerden getirildi.

İadesi bu yıl sağlanan eserlerden 1059'u Hırvatistan'dan, 50'si ABD'den, 3'ü Almanya'dan, 1'i de İngiltere'den geldi. Bu yıl geri dönen eserler ve özellikleri şöyle:



ABD, Kentucky Sınır ve Muhafaza Bürosu tarafından 13 Mayıs 2010'da el konan 21 adet pişmiş toprak kap Bakanlık uzmanlarınca incelendi. Anadolu kökenli, Roma Dönemi yerel kaplar olduğunun anlaşılması üzerine ülkemize iadesi talep edildi. ABD'deki adli sürecin tamamlanması sonrası 2022 yılının başında Washington Büyükelçiliği'ne teslim edildi. 18 Ocak'ta Türkiye'ye getirilen eserler Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde koruma altına alındı.

ABD'DEN SECCADE ÖRTÜSÜ ABD'nin Alabama eyaletindeki Mobile Museum Art (MMoA) tarafından Türkiye kökenli olduğu düşünülen 19'uncu yüzyıla tarihlenen 1 adet seccade örtüsü iade edildi. Tarihi seccade 5 Ocak'ta Bakanlık yetkililerince teslim alınarak Ankara Etnografya Müzesi'nde korumaya alındı. 125x190 santimetre ölçülerindeki dikdörtgen formlu ve ipek ve keten kumaş kullanılan seccade örtüsünün üzerindeki işlemelerde suzeni tekniği bulunuyor. Tamamen bitkisel motiflerle bezeli seccadenin merkezinde ise mihrap deseni var.

12 SİKKE İSTANBUL'DA ABD'de Manhattan Bölge Savcılığı Ofisi'nce yürütülen bir soruşturma kapsamında 2013 yılında ele geçirilen 12 sikkeye ilişkin Bakanlık bilgilendirildi. Türkiye kökenli oldukları uzmanlarca ortaya konulan ve iadesi talep edilen 12 sikke, ABD'deki adli sürecin tamamlanmasıyla 3 Şubat'ta Türkiye'ye getirildi. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen elektrum ve gümüş sikkeler M.Ö. 6'ncı yüzyıl ile M.Ö. 3'üncü yüzyıl arasına tarihlendiriliyor. Gümüşlerin Makedonya Kralı 3'üncü Aleksandros'un Milet, Sardes ve Lampsakos gibi Anadolu kentlerinde bastırdığı örneklerden, elektrumların İonia ve Lydia bölgelerine ait oldukları açıklandı.