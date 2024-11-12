ABD'den sonra Türkiye'de de görüldü! Vücutta sessizce bekliyor, tedavi edilmezse beyne girip yerleşiyor!

BAKTERİYEL BİR HASTALIK

Lyme hastalığının da bakteriyel bir hastalık olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Keskin "Spiroket dediğimiz bir bakteri o hastalığa neden oluyor. Amerika'da her yıl resmi kayıtlara göre yaklaşık 30 bin civarında doğrulanmış vaka oluyor. Tahmin edilen vaka bunun çok çok üstünde, vaka sayısının yaklaşık 500 bine kadar yükseldiği bazı kaynaklarda belirtiliyor.