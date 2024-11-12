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ABD'den sonra Türkiye'de de görüldü! Vücutta sessizce bekliyor, tedavi edilmezse beyne girip yerleşiyor!

12.11.2024 12:05
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Kenelerden bulaşan Lyme hastalığı, MS ve romatoid artrit gibi ciddi rahatsızlıkları taklit ederek asıl hastalığın doğru tanısını zorlaştırabiliyor. ABD ve Avrupa'da sıkça rastlanan Lyme hastalığı Türkiye'de de görüldü.

Doç. Dr. Adem Keskin, kenelerin yalnızca Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına değil, aynı zamanda insanlara ve hayvanlara yaklaşık 200 farklı hastalık bulaştırabildiğini belirtti.

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Lyme hastalığı başta olmak üzere birçok bakteriyel enfeksiyona neden olan keneler, özellikle bağışıklığı zayıf kişileri hedef alıyor. ABD ve Avrupa'da sıkça rastlanan Lyme hastalığının Türkiye'de de görüldüğünü ifade eden Keskin, bu bakterinin MS gibi hastalıkları taklit ederek yanlış teşhislere yol açabildiğini vurguladı. Keskin ayrıca tedavi edilmediği takdirde kalp kapakçıklarına, beyin dokusuna zarar verebileceğine dikkat çekerek kene sokmalarına karşı vatandaşları uyardı.

"ÇOK CİDDİ KOMPLİKASYONLARA NEDEN OLABİLİR"

"ÇOK CİDDİ KOMPLİKASYONLARA NEDEN OLABİLİR"

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden Doç. Dr. Adem Keskin, kenelerin sadece Kırım Kongo Kanamalı Ateş'e (KKKA) neden olduğu algısının yanlış olduğunu belirterek, "Keneler insan ve hayvanlara yaklaşık 200 hastalık bulaştırabilir. Bu hastalıkların hepsi ölümcül olmasa da bazıları ciddi komplikasyonlara yol açabilir, bu nedenle çok dikkatli olunmalı" dedi.

"YERLİ KENELERDE DE YOĞUN MİKTARDA BORRELİA BAKTERİSİNE RASTLANDI"

"YERLİ KENELERDE DE YOĞUN MİKTARDA BORRELİA BAKTERİSİNE RASTLANDI"

Amerika ve Avrupa'da sıkça görülen Lyme hastalığının ülkemizde de görüldüğünü ifade eden Keskin; “Lyme hastalığının Borrelia bakterisi kaynaklı olduğunu, bakterinin vücutta sessiz kalıp ilerleyen dönemde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade etti. Keskin ayrıca Türkiye'de nadir görülen bu hastalık için sahada yapılan çalışmalarda, yerli kenelerde de yoğun miktarda Borrelia bakterisine rastlandığını vurguladı.

BAKTERİYEL BİR HASTALIK

BAKTERİYEL BİR HASTALIK

Lyme hastalığının da bakteriyel bir hastalık olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Keskin "Spiroket dediğimiz bir bakteri o hastalığa neden oluyor. Amerika'da her yıl resmi kayıtlara göre yaklaşık 30 bin civarında doğrulanmış vaka oluyor. Tahmin edilen vaka bunun çok çok üstünde, vaka sayısının yaklaşık 500 bine kadar yükseldiği bazı kaynaklarda belirtiliyor.

Erken evrede hastalığın yakalaması/tespit edilmesi tecrübeli hekimler için kolay. Tabii ki de kene tutulma öyküsü varsa özellikle kolay oluyor. Eritema migrans dediğimiz bir semptom gelişiyor. Bunun görüyorsanız doğrudan Lyme ile ilgili hemen bir soru işareti atıyorsunuz.

Anahtar Kelimeler:
artrit kene kırım kongo kanamalı ateşi lyme ms hastalığı virüs kkka
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