HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'yi Milton Kasırgası vuracak! Florida'dan kaçamayanlar okullara sığındı! "Son 100 yılın en güçlü kasırgası"

ABD'yi Milton Kasırgası vuracak! Florida'dan kaçamayanlar okullara sığındı! "Son 100 yılın en güçlü kasırgası"

09.10.2024 20:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Milton Kasırgası'na hazırlanıyor. Florida eyaletine bağlı bazı bölgelerde polisler tarafından zorunlu tahliye emirleri bildirilirken, bölgeyi terk edemeyen çok sayıda kişi okullara sığındı. Ulusal Hava Durumu Servisi'nin "100 yıldır Tampa Körfezi'ni vuran en güçlü kasırga olacak" uyarısında bulunduğu kasırgadan en çok etkilenecek bölgelerin 3 ila 4,5 metreye kadar sular altında kalabileceği, büyük okyanus dalgalarına yola açabileceği tahmini paylaşıldı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Meksika Körfezi'nden güçlenerek Florida eyaletine doğru yaklaşan Milton Kasırgası'nın son 100 yılın "en güçlüsü" olabileceği uyarısında bulundu.
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik

Florida kıyılarına doğru ilerleyen Milton Kasırgası'yla ilgili, federal ve yerel yetkililer uyarıda bulunmaya devam ediyor.

HIZI 260 KİLOMETRE

HIZI 260 KİLOMETRE
Açıklamada, kasırgadan en çok etkilenecek bölgelerin 3 ila 4,5 metreye kadar sular altında kalabileceği, büyük okyanus dalgalarına yola açabileceği tahmini paylaşıldı. Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamaya göre de saatteki hızı yaklaşık 260 kilometreye ulaşan Milton Kasırgası'nın kategorisinin 5'e çıktığı bildirildi.
Açıklamada, kasırgadan kaynaklanan ani sellerin hem kıyı hem de iç bölgelere zarar verebileceği uyarısında bulunuldu.

OKULA SIĞINDILAR

OKULA SIĞINDILAR
Florida eyaletinde yaklaşan Milton Kasırgası nedeniyle yüzlerce kişi Palmetto kentindeki Virgil Mills İlkokulu'na sığındı.

İSTASYONLARDA BENZİN TÜKENDİ

İSTASYONLARDA BENZİN TÜKENDİ
Washington Post'un haberinde ise Florida'da ikamet eden çok sayıda kişi bölgeyi terk etmeye çalışırken 1400 benzin istasyonunda yakıtın tükendiği bildirildi.
Anahtar Kelimeler:
kasırga ABD Amerika Birleşik Devletleri Florida
En Çok Okunan Haberler
Domuz eti yediren o şirketin Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı

Domuz eti yediren o şirketin Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı

"Son 100 yılın en güçlüsü" ABD'yi vuracak! Felaket filmi gibi görüntüler

"Son 100 yılın en güçlüsü" ABD'yi vuracak! Felaket filmi gibi görüntüler

Her satırı korkunç! Cani koca eşini öldürmeden önce Google'da arama yapmış

Her satırı korkunç! Cani koca eşini öldürmeden önce Google'da arama yapmış

Domuz eti yedirdikleri yetmedi şimdi de gramaj oyunuyla kandırıyorlar!

Domuz eti yedirdikleri yetmedi şimdi de gramaj oyunuyla kandırıyorlar!

Canlı yayında panik dolu anlar! Sunucu Cem Öğretir'in burnu kanadı, sağlık durumu hakkında açıklama geldi

Canlı yayında panik dolu anlar! Sunucu Cem Öğretir'in burnu kanadı, sağlık durumu hakkında açıklama geldi

Gusül abdesti aldığı için öldürmüş!

Gusül abdesti aldığı için öldürmüş!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta dev indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta dev indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.