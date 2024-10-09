ABD'yi Milton Kasırgası vuracak! Florida'dan kaçamayanlar okullara sığındı! "Son 100 yılın en güçlü kasırgası"

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Meksika Körfezi'nden güçlenerek Florida eyaletine doğru yaklaşan Milton Kasırgası'nın son 100 yılın "en güçlüsü" olabileceği uyarısında bulundu.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır Önceki İçerik Sonraki İçerik

Florida kıyılarına doğru ilerleyen Milton Kasırgası'yla ilgili, federal ve yerel yetkililer uyarıda bulunmaya devam ediyor.

HIZI 260 KİLOMETRE Açıklamada, kasırgadan en çok etkilenecek bölgelerin 3 ila 4,5 metreye kadar sular altında kalabileceği, büyük okyanus dalgalarına yola açabileceği tahmini paylaşıldı. Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamaya göre de saatteki hızı yaklaşık 260 kilometreye ulaşan Milton Kasırgası'nın kategorisinin 5'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, kasırgadan kaynaklanan ani sellerin hem kıyı hem de iç bölgelere zarar verebileceği uyarısında bulunuldu.

OKULA SIĞINDILAR Florida eyaletinde yaklaşan Milton Kasırgası nedeniyle yüzlerce kişi Palmetto kentindeki Virgil Mills İlkokulu'na sığındı.