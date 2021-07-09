Abdurrahman Kılıç kimdir? Meşhur itfaiyeci Abdurrahman Kılıç’a veda!

1951 yılında Malatya’da dünyaya gelen Abdurrahman Kılıç, Türkiye’nin en bilinen itfaiye müdürleri arasında bulunuyordu. Renkli kişiliği ve ilham veren hayat hikayesi ile birçok insana umut ışığı olan Abdurrahman Kılıç, 70 yaşında hayatını kaybetti. Ölümünün ardından saygıyla anılan Abdurrahman Kılıç’ın kim olduğu ise merak edildi. İşte Abdurrahman Kılıç’ın hayat hikayesi…

ABDURRAHMAN KILIÇ KİMDİR?

Abdurrahman Kılıç, 1951 yılında Malatya’da dünyaya geldi. 10 çocuklu bir ailede dünyaya gelen Kılıç’ın yaşadığı köyde o dönemler öğretmen lojmanları bulunmuyordu. Köydeki öğretmenleri ise Kılıç’ın babası evlerinde misafir ediyordu.

Abdurrahman Kılıç, küçük yaşta hayallerinin peşinden koşmak için eğitimini köy dışındaki okullarda tamamladı.

Edebiyata olan merakı sayesinde, Kahramanmaraş’da okurken Sait Faik’in ilgisini çekmiş ve Sait Faik bir kitabını Kılıç’a yollamıştı.

Abdurrahman Kılıç daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü kazandı. İstanbul’a geldikten sonra ilk iş olarak TEKEL fabrikasında işe girdi. Kılıç, fabrikada işçi olarak çalışırken aynı zamanda güneş enerjisi ile ilgili de çalışmalara yapıyordu.

Kılıç, daha sonra yüksek lisans eğitimine devam etti. Yüksek lisansından sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Makine Fakültesi Isı Tekniği Kürsüsü’nde asistan olarak çalışmaya başladı.

Üniversite okurken Japonya’da düzenlenen bir yangın kursuna başvuru yaptı ve kabul edildi. Bu şekilde kursta eğitim alarak daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin başına geçti.

İki yıllık eğitimin ardından Türkiye’ye dönen Kılıç, 1989 yılında İstanbul İtfaiyesi’nin başına geçti.

Abdurrahman Kılıç, göreve geldikten sonra itfaiye müzesini kurdu ve Türkiye Yangından Korunma Vakfı’nın temellerini attı.

Daha sonra İtfaiyecilik kariyeri ile ilgili olarak üniversitelerde eğitim vermeye başladı. Abdurrahman Kılıç o dönem verdiği bir röportajda kendisini, “Dört asım var: Atatürk, Mevlana, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre... Bu kişileri hem sever hem de yaşantılarından ve söylediklerinden kendime dersler çıkartırım” diye anlatmıştı.

Bir süredir kanser tedavisi gören Abdurrahman Kılıç, 70 yaşında hayatını kaybetti.