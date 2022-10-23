'Abiler devreye girdi!' Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesi kritik toplantı ve galibiyet yemini!

Spor Toto Süper Lig'de 17 puanla 7. sırada yer alan ve son 2 maçından sadece 1 puan çıkarabilen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'a karşı alınan 7-0'lık galibiyetle moral bulmuştu. Oynadığı futbolla kamuoyunda eleştirilen sarı - kırmızılılarda ise sıcak gelişmeler yaşandı.

GALATASARAY'DA KRİTİK TOPLANTI

TAKIMIN 'ABİLERİ' HAREKETE GEÇTİ Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da takımın tecrübeli isimleri harekete geçti.

TOPLANTI YAPTILAR Takvim'in haberine göre takımın yaşça büyük isimlerinin arkadaşlarını bir araya getirdi ve Florya'da büyük bir kenetlenme yaşandı.

YEMEKTE BİR ARAYA GELDİLER Haberde tüm takımın önceki gün Bafetimbi Gomis, Fernando Muslera ve Dries Mertens'in organize ettiği yemekte bir araya geldiği belirtildi.

SON İDMAN SONRASI Dün ise yapılan son idmandan sonra futbolcuların kendi arasında bir toplantı gerçekleştirdiği ifade edildi.