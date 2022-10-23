SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. 'Abiler devreye girdi!' Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesi kritik toplantı ve galibiyet yemini!

'Abiler devreye girdi!' Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesi kritik toplantı ve galibiyet yemini!

23.10.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ligdeki son 2 maçından 1 puan alan ve çıkışa geçmek isteyen sarı - kırmızılılarda maç öncesinde kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Takımda yaşça büyük tecrübeli isimlerin arkadaşlarını bir araya getirerek topluca görüştüğü ve yapılan hataların telafi edilmesi gerektiğinin konuşulduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Spor Toto Süper Lig'de 17 puanla 7. sırada yer alan ve son 2 maçından sadece 1 puan çıkarabilen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'a karşı alınan 7-0'lık galibiyetle moral bulmuştu. Oynadığı futbolla kamuoyunda eleştirilen sarı - kırmızılılarda ise sıcak gelişmeler yaşandı.

GALATASARAY'DA KRİTİK TOPLANTI

TAKIMIN 'ABİLERİ' HAREKETE GEÇTİ

TAKIMIN 'ABİLERİ' HAREKETE GEÇTİ
Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da takımın tecrübeli isimleri harekete geçti.

TOPLANTI YAPTILAR

TOPLANTI YAPTILAR
Takvim'in haberine göre takımın yaşça büyük isimlerinin arkadaşlarını bir araya getirdi ve Florya'da büyük bir kenetlenme yaşandı.

YEMEKTE BİR ARAYA GELDİLER

YEMEKTE BİR ARAYA GELDİLER
Haberde tüm takımın önceki gün Bafetimbi Gomis, Fernando Muslera ve Dries Mertens'in organize ettiği yemekte bir araya geldiği belirtildi.

SON İDMAN SONRASI

SON İDMAN SONRASI
Dün ise yapılan son idmandan sonra futbolcuların kendi arasında bir toplantı gerçekleştirdiği ifade edildi.

YAPILAN HATALAR VE ALANYA MAÇI

YAPILAN HATALAR VE ALANYA MAÇI
Teknik direktör Okan Buruk'un bilgisi dahilinde gerçekleştirilen toplantıda Kayseri maçında yapılan hataların tartışıldığı ve Alanya karşılaşmasının konuşulduğu belirlendi. Futbolcuların ayrıca galibiyet yemini ettiği de gelen bilgiler arasında.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor Fernando Muslera Bafétimbi Gomis galatasaray spor spor toto maçı ligde spor tot süper li spor to maçın

En Çok Okunan Haberler

Sırp model Sladana Milojev'e İstanbul'da tecavüz!

Sırp model Sladana Milojev'e İstanbul'da tecavüz!

Bakan Nebati duyurdu! Esnaf ve sanatkarlara müjdeli haber

Bakan Nebati duyurdu! Esnaf ve sanatkarlara müjdeli haber

'Liderlik kurtarışı!' 90+4 ve o an!

'Liderlik kurtarışı!' 90+4 ve o an!

Fenerbahçeli futbolcuların küfürlü tezahüratı olay oldu!

Fenerbahçeli futbolcuların küfürlü tezahüratı olay oldu!

Nwakaeme gittiğine gideceğine pişman oldu! Geri dönüyor...

Nwakaeme gittiğine gideceğine pişman oldu! Geri dönüyor...

'Jorge Jesus, A Milli Takım'ın başına!'

'Jorge Jesus, A Milli Takım'ın başına!'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.