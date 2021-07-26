Acem pilavı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte Acem pilavı tarifi...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programında Acem pilavının hazırlanması nedeniyle, Acem pilavı tarifi araştırılmaya başlandı. Acem pilavı yapılırken kuşbaşı etler tavaya alınır, suyunu çekene kadar pişirilir. Ardından dilimlenen soğan ve havuç içerisine ilave edilir. İşte Acem pilavı tarifi...

* 3 su bardağı pirinç * 3 diş sarımsak * 1 kg kuşbaşı kuzu eti * 2 orta boy soğan * 1 tatlı kaşığı tuz * 4 adet havuç * 1 çay kaşığı karabiber * 1 çay kaşığı kimyon * 6 su bardağı kaynar su * 1 çay kaşığı zerdeçal * 1 çay kaşığı yenibahar * 1 kase haşlanmış nohut * Bir miktar taze nane ve tuzsuz kavrulmuş fıstık

Kuşbaşı etleri tavaya alıp pişirmeye başlayalım. Etlerin, suyunu çekene kadar pişmesine özen gösterelim. Soğanları yarım ay şeklinde, havuçları ise ince ince doğrayalım. Zeytinyağını koyduğumuz tavaya soğanları koyup kavurmaya başlayalım.

Soğanların kavrulduğu esnada üzerlerine havuçları ilave edelim ve soğan ile havucu kavurmaya devam edelim. Yumuşayan havuçların bir bölümünü, süsleme için ayrı bir kaba alalım. Ardından tavaya pirinci ekleyip biraz daha kavuralım.