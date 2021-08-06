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  4. Acı veda! Milas'ta yangının tehdit ettiği 2 mahalledeki vatandaşlar tahliye edildi

Acı veda! Milas'ta yangının tehdit ettiği 2 mahalledeki vatandaşlar tahliye edildi

06.08.2021 03:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Milas ilçesinde yangının tehdit ettiği 2 mahallede yaşayanlar tahliye edildi. Tahliye sırasında ortaya çıkan fotoğraflar yürekleri dağladı.

Akçakaya ve Ercek mahallelerine yakın ormanlık alanda etkili olan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangın, bölge sakinlerine zor anlar yaşattı.

MİLAS'TA YÜREK DAĞLAYAN GÖRÜNTÜLER

Bazı vatandaşlar evlerini geride bırakıp hayvanlarıyla mahalleyi terk ederken, bazıları da doğup büyüdükleri evlerinden ayrılmak istemedi.
Gönüllüler ve sağlıkçılar özellikle yaşlı vatandaşları mahalleden tahliye etmek için çaba sarf etti.
At ve katırıyla mahalleden ayrılan Şenol Yılmaz, AA muhabirine, babaevini geride bırakmanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.
Alevlerden kaçmaya çalıştıklarını anlatan Yılmaz, "Evimizin bu kadar yakınında böyle bir yangın yaşamadık. Hayvanlarımı bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyorum. Yapılan yardımlarla inşallah yangın söndürülecektir. Evimi geride bıraktım ama hayvanlarımı geride bırakamam." dedi.
Mahalle sakinlerinden 88 yaşındaki Durali Yılmaz da bu yaşına kadar böyle bir afet görmediğini, evini bırakmadan doğduğu mahallede ölmek istediğini dile getirdi.
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Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla
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