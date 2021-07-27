HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

27.07.2021 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmadığı merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle açık cezaevi mahkumlarının bir süreliğine evlerine dönmesine izin verilmişti. Peki açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinleri uzar mı? İşte ayrıntılar...

Koronavirüs salgını sebebiyle açık cezaevi mahkumlarına evlerine dönmesi için izin verilmişti. Mahkum ve mahkum yakınları izinlerin uzayıp uzamadığını merak ediyor. Peki açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, uzatıldı mı?

Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Açık cezaevi izinleri için verilen iznin uzatılıp uzatılmadığı merak ediliyor.
Ceza Tevfik Evleri, uzun süredir gündemd olan "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?" sorusunun cevabını açıkladı.
Açık cezaevi izinleri uzatılıp uzatılmadığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.
Ancak son olarak izinler 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Son gelişme şöyleydi: "5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "24/05/2021 tarih ve 13588366-149-684 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
cezaevi

En Çok Okunan Haberler

Boupendza ile anlaşma tamam!

Boupendza ile anlaşma tamam!

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Beyoğlu'nda silahlı saldırı!

Beyoğlu'nda silahlı saldırı!

Damada Çin işkencesi! Tayt giydirip kadın atletiyle oynattılar

Damada Çin işkencesi! Tayt giydirip kadın atletiyle oynattılar

Mirasını bırakmıştı! Meltem Miraloğlu eşi Patrick’i paylaştı

Mirasını bırakmıştı! Meltem Miraloğlu eşi Patrick’i paylaştı

Canlı yayında neye uğradığını şaşırdı!

Canlı yayında neye uğradığını şaşırdı!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Fidye için rehin alıp işkence ettiler, para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler

Fidye için rehin alıp işkence ettiler, para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Önce hırsızlığa, sonra fuhuşa zorlandı

Önce hırsızlığa, sonra fuhuşa zorlandı

En acı an! Güçlükle ayakta durabildi

En acı an! Güçlükle ayakta durabildi

Kent merkezinin göbeğinde şaşırtan anlar!

Kent merkezinin göbeğinde şaşırtan anlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.