HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Acil servislerde yoğunluk başladı! Salgın hastalıklarda artış uyarısı: 'Bu belirtiler varsa mutlaka doktora başvurun'

Acil servislerde yoğunluk başladı! Salgın hastalıklarda artış uyarısı: 'Bu belirtiler varsa mutlaka doktora başvurun'

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
15.10.2024 10:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem sonbaharın gelmesi hem de okulların açılmasıyla birlikte covid, influenza ve diğer viral enfeksiyonların görülme sıklığında bir hayli artış yaşanmaya başladı. Salgın hastalıklara dair uyarılarda bulunan uzman isimler, okul, alışveriş merkezleri ve cami gibi sosyal ortamda daha dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Son dönemde viral enfeksiyonlarda artış yaşanıyor. Uzmanlar, özellikle diyabet, hipertansiyon, astım, KOAH, alerji gibi değişik kronik hastalıkları olan hastalarda ateş yüksekliği, öksürük, balgam, nefes darlığı, solunum sıkıntısı gibi belirtiler varsa mutlaka bir doktora başvurmaları gerektiği konusunda uyarıyor. Özellikle çocukların hapşırma, öksürme ve yakın temas ile sınıf gibi ortamlarda birbirlerine hastalıkları çok kolay bir şekilde bulaştırdığının altını çiziyor. Hastalıkların önüne geçmek için ise el yıkama, kapalı ortamlarda maske kullanımı gibi tedbirler alarak pandemi döneminde olduğu gibi korunmak fayda sağlıyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

"ACİL SERVİSE BAŞVURAN ÇOK SAYIDA HASTA VAR"

"ACİL SERVİSE BAŞVURAN ÇOK SAYIDA HASTA VAR"

Sonbaharın gelmesi, havaların soğuması ve okulların da açılmasıyla öğrencilerin okullara başlaması ile grip vakalarında, gribal sendromu olan hastalarda artış meydana geldiğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Uğurcan, "Özellikle acil servislere başvuran, bir polikliniğe başvuran, ateş yüksekliği, boğaz ağrısı, kuru öksürük, halsizlik şikayetleriyle gelen çok sayıda hem çocuk hastamız hem de yetişkin hastamız mevcut.

BU BELİRTİLER VARSA DOKTORA BAŞVURUN

BU BELİRTİLER VARSA DOKTORA BAŞVURUN

Tabii hastalarımızın bir kısmı bu şikayetleri hafif atlatırken, çok ağır geçiren, yatmak zorunda kalan, işe gidemeyecek şekilde ağır olan hastalar da geliyor. Bu hastalarımızın çoğuna ilaç tedavisi başlamamız, bazı hastalarımıza hastaneye yatış vermemiz gerekebiliyor. Dolayısıyla bu dönemde eğer ateş yüksekliği, boğaz ağrısı, burun akıntısı, halsizlik, eklem ağrıları gibi gribal semptomlarınız varsa çok da fazla göz ardı etmemeniz gerekiyor ve mutlaka bir doktora başvurmanızda fayda var.

Çoğunlukla acil servislere, polikliniklere bu şekilde hastalarımız geliyor. Bu tür gribal hastalıkların çoğunun sebebi ya bir viral enfeksiyon, bir virüs ya da bir bakteriye bağlı olabiliyor. Genellikle de viral enfeksiyonlar ağırlıklı oluyor. Çoğunun şikayetleri, semptomları birbirine benzer olduğu için çoğunun ayrımını yapmak sadece şikayetlere bakarak çok zor. Bunlar için ayrı testler yapılması gerekiyor.

Hastanelerin çoğunda da etkene yönelik, acaba neye bağlı böyle oldu, grip mi, covid hastalığına mı bağlı, RSV mi, parainfluenza mı, pek çok virüs aynı benzer şikayetlerle hastalıklar yapabiliyor. Bunların tanıları da özel testler yapılarak konulabiliyor. Bunun için de kişilerin hastaneye başvurması gerekebilir.

İNATÇI ATEŞİ ÖNEMSEYİN

İNATÇI ATEŞİ ÖNEMSEYİN

Ne zaman dikkatli olalım, ne zaman hastaneye başvuralım. Özellikle inatçı bir ateş yüksekliğiniz varsa, 48 saatten uzun süren 38-38,5 derecelerde ateş yüksekliğiniz varsa, öksürük, balgam, nefes darlığı, solunum sıkıntısı gibi şikayetleriniz geçmiyor aksine artıyorsa, bir özel hastalığınız varsa, özellikle diyabet, hipertansiyon, astım, KOAH, alerji gibi değişik kronik hastalıklarınız varsa, çok fazla evde durmadan bir doktora başvurmanızda fayda var. Ona özel tedavilerin de hastane şartlarında başlanmasında fayda var." şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
enfeksiyon grip salgın
En Çok Okunan Haberler
Kredi kartlarında 750 liralık ek vergi için geri adım!

Kredi kartlarında 750 liralık ek vergi için geri adım!

Narin cinayetini HTS kayıtları çözdü! 4 isime ağırlaştırılmış müebbet...

Narin cinayetini HTS kayıtları çözdü! 4 isime ağırlaştırılmış müebbet...

Kebapta tekila, kokoreçte viski çıkmıştı! Uyanık işletmelerin ete neden alkol koyduğu belli oldu

Kebapta tekila, kokoreçte viski çıkmıştı! Uyanık işletmelerin ete neden alkol koyduğu belli oldu

'Erkeklere de yapın o zaman' MEB'in sadece kadın öğretmenler için yaptığı uygulama Portakal'ı çileden çıkardı: Gerçekten terbiyesizlik

'Erkeklere de yapın o zaman' MEB'in sadece kadın öğretmenler için yaptığı uygulama Portakal'ı çileden çıkardı: Gerçekten terbiyesizlik

Minik şifa deposu: Bir bardak tüketen hastalık yüzü görmüyor

Minik şifa deposu: Bir bardak tüketen hastalık yüzü görmüyor

İstanbul'da filmleri aratmayan görüntüler! Çok sayıda polis aracı yolu kesti, böyle kaçmaya çalıştılar

İstanbul'da filmleri aratmayan görüntüler! Çok sayıda polis aracı yolu kesti, böyle kaçmaya çalıştılar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.