Acil servislerde yoğunluk başladı! Salgın hastalıklarda artış uyarısı: 'Bu belirtiler varsa mutlaka doktora başvurun'

Çoğunlukla acil servislere, polikliniklere bu şekilde hastalarımız geliyor. Bu tür gribal hastalıkların çoğunun sebebi ya bir viral enfeksiyon, bir virüs ya da bir bakteriye bağlı olabiliyor. Genellikle de viral enfeksiyonlar ağırlıklı oluyor. Çoğunun şikayetleri, semptomları birbirine benzer olduğu için çoğunun ayrımını yapmak sadece şikayetlere bakarak çok zor. Bunlar için ayrı testler yapılması gerekiyor.