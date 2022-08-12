Acun Ilıcalı kızı Yasemin'in doğum gününü duygusal satırlarla kutladı

Geçtiğimiz sene Banu Ilıcalı’nın Begüm adını verdiği kızını kucağına almasından sonra dede olan Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz ile olan evliliğinden doğan büyük kızı Yasemin Ilıcalı’nın doğum gününü kutladı.

TV 8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı zaman zaman hazırladığı programlarına kızlarını konuk etmeyi seviyor. Kızlarıyla arasındaki kuvvetli bağı her fırsatta gözler önüne seren Acun Ilıcalı örnek bir baba olarak dikkat çekiyor.

Bugün 15 yaşını dolsuran kızı Yasemin için Instagram hesabından bir paylaşım yapan Acun Ilıcalı, kızının yeni yaşını duygusal satırlarla kutladı.



Ilıcalı paylaşımına, "Canım kızım, ne kadar büyüsen de benim için soru makinesi, o tatlı tombiş yanaklı prensessin... Nice mutlu yaşın olsun, seni çook seviyorum." notunu düştü.