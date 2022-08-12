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Acun Ilıcalı kızı Yasemin'in doğum gününü duygusal satırlarla kutladı

12.08.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, televizyondaki başarısı kadar özel yaşamıyla da sık sık gündem oluyor. Ilıcalı, son olarak kızı Yasemin’in doğum gününü sosyal medyadan yayınladığı paylaşımla kutladı. 15 yaşını dolduran Yasemin için Acun Ilıcalı, "Ne kadar büyüsen de benim için soru makinesi, o tatlı tombiş yanaklı prensessin.." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sene Banu Ilıcalı’nın Begüm adını verdiği kızını kucağına almasından sonra dede olan Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz ile olan evliliğinden doğan büyük kızı Yasemin Ilıcalı’nın doğum gününü kutladı.

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TV 8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı zaman zaman hazırladığı programlarına kızlarını konuk etmeyi seviyor. Kızlarıyla arasındaki kuvvetli bağı her fırsatta gözler önüne seren Acun Ilıcalı örnek bir baba olarak dikkat çekiyor.

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Bugün 15 yaşını dolsuran kızı Yasemin için Instagram hesabından bir paylaşım yapan Acun Ilıcalı, kızının yeni yaşını duygusal satırlarla kutladı.
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Ilıcalı paylaşımına, "Canım kızım, ne kadar büyüsen de benim için soru makinesi, o tatlı tombiş yanaklı prensessin... Nice mutlu yaşın olsun, seni çook seviyorum." notunu düştü.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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Anahtar Kelimeler:
Yasemin Ilıcalı
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