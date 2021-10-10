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Ad ve soyad değiştirme başvurusu nasıl yapılır? İşte ad ve soyad değiştirme başvurusu yapma e-Devlet

10.10.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün e-hizmetlerine bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ad ve soyad değişikliğine ilişkin başvuruların, e-Devlet üzerinden alınacağı belirtildi. Ad ve soyadlar bir kereye mahsus olmak üzere mahkeme kararı olmaksızın değiştirilebilir.

Vatandaşların hizmet aldığı e-Devlet sistemine bir yeni hizmet daha eklendi. Buna göre kişiler, mahkeme kararına ihtiyaç duymadan e-Devlet üzerinden adlarını ve soyadlarını değiştirmek için başvuruda bulunabilir. Söz konusu karar İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı. İşte merak edilenler...

AD SOYAD DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün e-hizmetlerine bir yenisini ekleyerek, "İl/İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" hizmetinin, e-Devlet kapısına taşındığı ifade edildi.
Bu açıklamada, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun'da, 17 Ekim 2017'de yapılan düzenleme sonucu, kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla, Soyadı Kanunu'nun 3'üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları, il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesinin önünün açıldığı hatırlatıldı.
Kanunda belirlenen sürenin 6 Aralık 2019'daki düzenleme ile 3 sene daha uzatıldı. Açıklamada, bir süre uzatımına gidilmesi ihtiyacı duyulduğu taktirde kanun değişikliğine gidilmeden Cumhurbaşkanlığı makamınca sürenin uzatılabilmesinin sağlandığı kaydedildi. Bu maddeye eklenen yeni hüküm ile genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen isimlerde mahkeme kararına gerek olmadan il veya ilçe idare kurullarınca değiştirilebildiği belirtildi.
Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. İnternet üzerinden e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama kısmına "Ad ve Soyadı" yazın ve "İl / İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" kısmına tıklayın.
Başvuruyu tamamlamanız için Mobil İmza ya da Elektronik İmza onayınız gerekiyor. Aksi takdirde başvuru tamamlanmaz.
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Anahtar Kelimeler:
e-devlet

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