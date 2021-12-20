Adana’da okullar tatil mi? Adana’da bugün ve yarın 21 Aralık Salı günü kar tatili var mı, yok mu?

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde görülen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Aralık 2021 Pazartesi günü okullar tatil edildi. 21 Aralık Salı günü için de kar tatili haberi bekleniyor. Peki Adana’da okullar tatil mi? İşte son gelen kar tatili haberleri…

TUNCELİ

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde okullar, bir gün süreyle tatil edildi. Tunceli’de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 90 köy yolu ulaşıma kapanırken, yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle Pülümür ilçesindeki tüm okullar, bir gün süreyle tatil ilan edildi. Öte yandan kar yağışı nedeniyle Pülümür-Erzincan arasında bulunan Muti köprüsü ile Tunceli-Karaoğlan-Ovacık karayolu araç trafiğine kapatıldı. Tunceli'nin Ovacık ile Nazimiye ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle, eğitime bir gün ara verildi. İlçe Kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Ovacık ve Nazimiye ilçelerimizde eğitime Pazartesi günü ara verilmiştir" denildi.

KARAMAN Karaman’ın Başyayla ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullara yarın (bugün) için 1 gün ara verildi. Başyayla Kaymakamlığı yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle okulların yarın (bugün) tatil edildiği duyuruldu. Kaymakamlık resmi internet sitesi üzerinden yazılı açıklamada bulunarak, "İlçemiz genelinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle tüm okullar 20 Aralık 2021 Pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir" dendi.

AKSARAY Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın (bugün) olmak üzere 1 gün ara verildi. İlçede öğle saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ortaköy Kaymakamlığı tarafından, yaşanan buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın (bugün) olmak üzere eğitime bir gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

BİNGÖL Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Karlıova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle Karlıova ilçesi genelinde 20 Aralık Pazartesi günü resmî ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir” denildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün için idari izinli sayılacağı kaydedildi.