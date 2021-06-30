Adana'da termometreler 41 dereceyi gösterdi! Vatandaşlar parklara akın etti

Basra alçak basınç dalgasından etkilenen kentlerden biri olan Adana’da haziranın son günü sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte hava sıcaklığı öğle saatlerinde 38 derece ölçülürken, termometreler güneş altında 41 dereceyi gösterdi. Park ve yeşil alanlara akın eden Adanalılar, sıcağın da etkisiyle ağaçların altında oturarak ve çeşme altında başlarını yıkayarak serinlemeye çalıştı.

"SERİNLEMEK İÇİN 5 KEZ DUŞ ALIYORUM"

Arkadaşıyla merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı’na gelerek vakit geçirdiklerini söyleyen Sergen Kırkız (20), sıcak havalardan dolayı Adana’da yaşamanın imkansızlaştığını belirtti. Serinlemek için günde 5 kez duş aldığını dile getiren Kırkız, “Yetmiyor, kafamı soğuk suyun altında tutuyorum. Umarım ağustostan sonra bu sıcaklardan kurtuluruz” dedi.

Sıcak havaya rağmen sıkıntıdan arkadaşlarıyla dışarı çıkmayı tercih ettiğini belirten Asya Köksal (15) ise güneş kremi, gözlük ile güneşten korunmaya çalıştığını söyledi.