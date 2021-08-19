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Adaylık Kaldırma Sınavı ne zaman? AKS sınav ücreti ne kadar?

19.08.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada AKS (Adaylık Kaldırma Sınavı) ücretinin ne kadar olacağı ve son ödeme tarihi bilgisi yer aldı. AKS için geri sayım sürüyor. Sabah saatlerinde gerçekleşecek sınavın ücreti, kılavuzda belirlenen banka hesaplarına yatırılacak. Aynı zamanda ödemeler internet üzerinden de gerçekleştirilebilecek. İşte ayrıntılar...

25 Nisan 2021'de yapılması planlanan ancak ertelenen AKS için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı AKS ücretinin ne kadar olacağına ve ücretin hangi güne kadar ödenmesi gerektiğine ilişkin açıklama yaptı. Sınav ücreti online olarak ödenebildiği gibi, kılavuzda yer alan banka hesaplarına da yatırılabiliyor.

AKS ÜCRETİ SON ÖDEME NE ZAMAN?

AKS sınavı için para yatıramayan aday öğretmenler için 19 Ağustos 23:59'a kadar ek süre verildi.

AKS ÜCRETİ NE KADAR?

AKS ÜCRETİ NE KADAR?
AKS ücretinin 140 TL olduğu açıklandı.

İŞTE AKS ÜCRETİNİN YATIRILABİLECEĞİ BANKALAR

İŞTE AKS ÜCRETİNİN YATIRILABİLECEĞİ BANKALAR
Sınava girecek adaylar KDV dahil 140 TL'yi ; MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile Türkiye Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası veya Türkiye Halk Bankasından herhangi birine, ATM aracılığı veya bu bankaların internet bankacılığı ile “MEB ADAY ÖĞRETMENLERİ (SÖZLEŞMELİ/KADROLU) AKS” adı altında 19 Ağustos 23:59'a kadar yatırabilir.
Aynı zamanda ödemeler online olarak da gerçekleştirilebilir. Bunun için sınav ücretleri https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden alınıyor. Ödeme ekranındaki yönlendirmelerin dikkatle okunması tavsiye ediliyor.
Sınav ücreti, öğrencinin kendisine ait T.C. Kimlik Numarası ile yatırılmalıdır. Ertelenen, 25 Nisan 2021 tarihli sınav için ücret yatıran adayların tekrardan ücret yatırması gerekmez.
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Anahtar Kelimeler:
sınav
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