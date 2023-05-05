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  4. Adeta protein bombası! Alzheimer ve kanser riski için büyük önem taşıyor

Adeta protein bombası! Alzheimer ve kanser riski için büyük önem taşıyor

05.05.2023 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yediğimiz yiyecekler çeşitli hastalıklara yakalanma riskini düşürebiliyor ve bazı hastalıklar için şifa kaynağı olabiliyor. Sağlıklı yüksek protein içeren bir gıdanın sağlık için oldukça etkili faydaları olduğu öğrenildi. Bu gıdanın faydaları saymakla bitmiyor. Ancak tüketiminde bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor.

Etten protein almak istemeyen kişiler alternatif protein kaynaklarına yöneliyor. Bu kaynaklar arasında yer alan ve veganların vazgeçilmezi olan mantarların birçok farklı çeşidi ve tarifi bulunuyor. Yol kenarında bile yetişebilen mantarları tüketmeden önce güvenilir olduklarına dikkat etmek gerekiyor. Yanlışlıkla zehirli mantarların tüketilmesi zehirlenmelere yol açabiliyor.

Japonya'da yapılan bir araştırmada mantarların Alzheimer, demans riskini düşürdüğü gözlemlendi. Mantarın beyni güçlendirici özelliği olduğu öğrenildi.

Mantarın faydaları saymakla bitmiyor

Tüm dünyada onbinlerce çeşidi bulunan mantar, besin değeri yüksek bir gıdadır.

Tüm dünyada onbinlerce çeşidi bulunan mantar, besin değeri yüksek bir gıdadır.

Özellikle, protein ve demir açısından çok zengindir. Ayrıca, mantarda A, B, D, P ve K vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, fosfor ve bakır mineralleri de bulunur.

Özellikle, protein ve demir açısından çok zengindir. Ayrıca, mantarda A, B, D, P ve K vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, fosfor ve bakır mineralleri de bulunur.

İçerdiği protein değeri sayesinde ete iyi bir alternatiftir.

İçerdiği protein değeri sayesinde ete iyi bir alternatiftir.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci arttırır.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci arttırır.

Göze ve vücuda kuvvet verir.

Göze ve vücuda kuvvet verir.
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alzheimer demans kanser zehirlenme Japonya mantar hastalık fayda mantar faydaları protein risk

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