Adeta protein bombası! Alzheimer ve kanser riski için büyük önem taşıyor

Etten protein almak istemeyen kişiler alternatif protein kaynaklarına yöneliyor. Bu kaynaklar arasında yer alan ve veganların vazgeçilmezi olan mantarların birçok farklı çeşidi ve tarifi bulunuyor. Yol kenarında bile yetişebilen mantarları tüketmeden önce güvenilir olduklarına dikkat etmek gerekiyor. Yanlışlıkla zehirli mantarların tüketilmesi zehirlenmelere yol açabiliyor.

Japonya'da yapılan bir araştırmada mantarların Alzheimer, demans riskini düşürdüğü gözlemlendi. Mantarın beyni güçlendirici özelliği olduğu öğrenildi.