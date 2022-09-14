Adıyaman'da çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Karadağ mevkiindeki ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Orman Bölge ve Adıyaman Belediyesine bağlı ekiplerle müdahale ediliyor.
Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Bu arada, çalışmalara bölgedeki vatandaşlar ve güvenlik güçleri de destek veriyor.
Adıyaman'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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