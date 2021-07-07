Adli tatil ne zaman başlayacak? Adli tatil kaç gün?

Hukukçular ve mahkeme çalışanları her yıl Temmuz ayında dönemsel olarak bir tatil sürecine giriyor. Bu dönemde adli çalışanlar tatil yaparken sadece acil davalar ve nöbetçi mahkemeler çalışıyor. Peki 2021 yılında adli tatil ne zaman başlıyor? 2021 yılı adli tatil kaç gün sürüyor?

Adli tatil ne zaman başlıyor?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre adli tatil süresi, her yıl 20 Temmuz – 31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşiyor. Bu kapsamda adli tatil, 2021 yılında da Eylül ayının başında sona eriyor.

Adli tatilde mahkemeler yapılıyor mu? Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakıyor. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara veriliyor.

Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapıyor. Danıştay'da görev yapan nöbetçi heyet, esastan karar veremiyor ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlıyor.

Yargıtay'da da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapıyor. Ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakıyor.