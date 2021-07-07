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Adli tatil ne zaman başlayacak? Adli tatil kaç gün?

07.07.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adli çalışanlar, Temmuz ayında dönemsel olarak bir tatil sürecine giriyor. Bu süreçte adli çalışanlar tatilde olsa bile acil davalar ve nöbetçi mahkemeler halen çalışmaya devam ediyor. Adli çalışanların tatil dönemi olarak bilinen Temmuz ayında, adli tatil ne zaman başlıyor? Temmuz ayında adli tatil kaç gün sürecek? İşte adli tatil tarihi…

Hukukçular ve mahkeme çalışanları her yıl Temmuz ayında dönemsel olarak bir tatil sürecine giriyor. Bu dönemde adli çalışanlar tatil yaparken sadece acil davalar ve nöbetçi mahkemeler çalışıyor. Peki 2021 yılında adli tatil ne zaman başlıyor? 2021 yılı adli tatil kaç gün sürüyor?

Adli tatil ne zaman başlıyor?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre adli tatil süresi, her yıl 20 Temmuz – 31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşiyor. Bu kapsamda adli tatil, 2021 yılında da Eylül ayının başında sona eriyor.

Adli tatilde mahkemeler yapılıyor mu?

Adli tatilde mahkemeler yapılıyor mu?
Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakıyor. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara veriliyor.
Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapıyor. Danıştay'da görev yapan nöbetçi heyet, esastan karar veremiyor ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlıyor.
Yargıtay'da da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapıyor. Ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakıyor.

Tutuklusu olan ve Acil nitelik taşıyan davalar

Tutuklusu olan ve Acil nitelik taşıyan davalar
Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davaları görüşüyor. Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapıyor. Anayasa Mahkemesi adli tatil kapsamına girmiyor.
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