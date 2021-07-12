Yargıda görev üstlenenlerin izin süreci olarak tanımlanan adli tatil, her yıl olduğu gibi bu yılda yaz aylarında yapılacak. Mahkeme işlemleri olan vatandaşlar tarafından adli tatilin ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği araştırılmaya başlandı. Peki Adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatil kaç gün sürecek? İşte adli tatil takvimi...

Adli tatil ne zaman başlayacak?

Her yıl Temmuz ve Ağustos aylarına denk gelen adli tatil, yargı çalışanlarının toplu kullandığı izin anlamına gelmektedir.

Yargıda toplu izin yapılması nedeniyle bu süreçte belli başlı davalar harici rutin adli işlemler yapılmaktadır.

Yargının izin süreci kanunlar ile maddelendirilmiştir. Bu kapsamda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlığı altında yer alan 102. maddede : "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylül'de başlar." ifadelerine yer verilmektedir.

Maddede ye alan bilgiye göre adli tatil 2021 yılında 20 Temmuz Salı günü başlayacak ve 31 Ağustos Salı günü son bulacaktır. Eylül ayında ise yeni adli dönem başlamaktadır. Öte yandan Anayasa Mahkemesi bu adli tatil kapsamının dışında tutulur ve görevlerine devam ederler.