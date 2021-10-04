HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. AFAD personel alımı 2021 başvurusu ne zaman? AFAD personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

AFAD personel alımı 2021 başvurusu ne zaman? AFAD personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

04.10.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından personel alımı yapacağı duyuruldu. Açık kadrolara bin 749 kişinin alınacağı ifade edilirken, vatandaşlar başvuruların başlama tarihini ve nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki AFAD personel alımı 2021 başvurusu ne zaman? AFAD personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

AFAD personel alımı yapacağını duyurdu. Kuruma bin 749 kişinin alınacağının açıklanmasının ardından araştırmalar da başladı. Peki AFAD personel alımı 2021 başvurusu ne zaman?

AFAD PERSONEL ALIMI 2021 BAŞVURUSU NE ZAMAN?

AFAD en az lise mezunu olan 1749 personel alımı yapacağını açıkladı. Duyuru sonrası başvuruların nereden ve ne zaman yapılacağı merak ediliyor.
AFAD tarafından yayınlanan ilana göre; avukat, teknisyen, mühendis gibi kadrolara alım yapılacak. Başvurular kurumun internet sitesinden yapılacak.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
AFAD personel alımlarında adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Ayrıca Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, gereklidir. Genel Olarak; Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, 18 yaşını tamamlamış, doldurmuş olmak.
10 Eylül 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı onayı ile ihdas edilmiş ve onaylanmış olan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ) 1749 personel alımına ilişkin kadrolar ve kadrolara ilişkin sayılar belli oldu. AFAD boş kadrolar şöyle;
183 Destek Personeli, 146 Mühendis, 175 Büro Personeli, 1101 Arama ve Kurtarma Teknisyeni, 61 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 3 Avukat, 7 Diğer Sağlık Personeli, 7 Teknisyen, 5 Veteriner Hekim, 61 Sosyal Çalışmacı,
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
personel alımı

En Çok Okunan Haberler

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı!

SGK'dan flaş açıklama: Ücretsiz olacak

SGK'dan flaş açıklama: Ücretsiz olacak

Yeni bir parti daha geliyor

Yeni bir parti daha geliyor

İslam karşıtı karikatürist feci şekilde hayatını kaybetti

İslam karşıtı karikatürist feci şekilde hayatını kaybetti

Hamile kadın, yeni evli komşusuna hayatının şokunu yaşattı

Hamile kadın, yeni evli komşusuna hayatının şokunu yaşattı

Sigaraya zam geldi!

Sigaraya zam geldi!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Eşi tarafından öldürülmüştü! Polisin ailesinden şoke eden sözler

Eşi tarafından öldürülmüştü! Polisin ailesinden şoke eden sözler

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'Mobil bankacılık' şoku! Gece uyurken hesabı boşaltıldı

'Mobil bankacılık' şoku! Gece uyurken hesabı boşaltıldı

Çalışan ve iş arayan herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni hizmet

Çalışan ve iş arayan herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni hizmet

Yoldan karşıya geçen 3 kişi feci şekilde can verdi!

Yoldan karşıya geçen 3 kişi feci şekilde can verdi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.