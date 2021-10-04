AFAD personel alımı 2021 başvurusu ne zaman? AFAD personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

AFAD personel alımı yapacağını duyurdu. Kuruma bin 749 kişinin alınacağının açıklanmasının ardından araştırmalar da başladı. Peki AFAD personel alımı 2021 başvurusu ne zaman?

AFAD PERSONEL ALIMI 2021 BAŞVURUSU NE ZAMAN?

AFAD en az lise mezunu olan 1749 personel alımı yapacağını açıkladı. Duyuru sonrası başvuruların nereden ve ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

AFAD tarafından yayınlanan ilana göre; avukat, teknisyen, mühendis gibi kadrolara alım yapılacak. Başvurular kurumun internet sitesinden yapılacak.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER? AFAD personel alımlarında adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Ayrıca Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, gereklidir. Genel Olarak; Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, 18 yaşını tamamlamış, doldurmuş olmak.

10 Eylül 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı onayı ile ihdas edilmiş ve onaylanmış olan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ) 1749 personel alımına ilişkin kadrolar ve kadrolara ilişkin sayılar belli oldu. AFAD boş kadrolar şöyle;