AFAD personel alımı başvuruları ne zaman? AFAD personel alımı şartları neler?

AFAD personel alımı için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesindeki şartlar aranıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak, AFAD personel alımı için gerekli olan şartlar arasında yer alıyor. İşte detaylar...

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 1749 personel alımı yapılacağını duyurdu. Hangi kadrolarda açık olduğu belli oldu. Cumhurbaşkanlığı İhdası yayımlandı.

Buna göre alınacak personeller şu şekilde: * 183 Destek Personeli * 61 Koruma ve Güvenlik Görevlisi * 3 Avukat * 7 Diğer Sağlık Personeli * 175 Büro Personeli * 1101 Arama ve Kurtarma Teknisyeni * 7 Teknisyen * 5 Veteriner Hekim * 61 Sosyal Çalışmacı * 146 Mühendis

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER? * Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak * Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak * Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak