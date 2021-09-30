HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. AFAD personel alımı başvuruları ne zaman? AFAD personel alımı şartları neler?

AFAD personel alımı başvuruları ne zaman? AFAD personel alımı şartları neler?

30.09.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bin 749 kişi istihdam edileceğini duyurdu. Bunun ardından adaylar, iş başvurusunun detaylarına ilişkin araştırma yapmaya koyuldu. 183 destek personeli, 61 koruma ve güvenlik görevlisi boş kontenjanları bulunuyor. İşte merak edilenler...

AFAD personel alımı için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesindeki şartlar aranıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak, AFAD personel alımı için gerekli olan şartlar arasında yer alıyor. İşte detaylar...

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 1749 personel alımı yapılacağını duyurdu. Hangi kadrolarda açık olduğu belli oldu. Cumhurbaşkanlığı İhdası yayımlandı.
Buna göre alınacak personeller şu şekilde: * 183 Destek Personeli * 61 Koruma ve Güvenlik Görevlisi * 3 Avukat * 7 Diğer Sağlık Personeli * 175 Büro Personeli * 1101 Arama ve Kurtarma Teknisyeni * 7 Teknisyen * 5 Veteriner Hekim * 61 Sosyal Çalışmacı * 146 Mühendis

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak * Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak * Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak
* Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek * Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

En Çok Okunan Haberler

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Küçük esnafa müjde! Vergi kaldırılıyor

Küçük esnafa müjde! Vergi kaldırılıyor

Hapishanedeki çatışma savaşa döndü! 5 kişinin başı kesildi

Hapishanedeki çatışma savaşa döndü! 5 kişinin başı kesildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'başkanlık sistemi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'başkanlık sistemi' açıklaması

En tehlikeli kuş! Bir darbesi iç organları paramparça ediyor

En tehlikeli kuş! Bir darbesi iç organları paramparça ediyor

Korkunç gerçek! Eşi ve çocuklarını boğarak öldürmüş

Korkunç gerçek! Eşi ve çocuklarını boğarak öldürmüş

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Tartıştığı esnafı 12'nci kattan attı, mahkemede gözyaşı döktü

Tartıştığı esnafı 12'nci kattan attı, mahkemede gözyaşı döktü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yoğun bakımda tüyler ürperten görüntü! "Kaybediyoruz"

Yoğun bakımda tüyler ürperten görüntü! "Kaybediyoruz"

4 kişinin yaralandığı takı kavgasında doktor çift boşanıyor

4 kişinin yaralandığı takı kavgasında doktor çift boşanıyor

99 bin TL maaş! Sosyal medyayı karıştıran ilan

99 bin TL maaş! Sosyal medyayı karıştıran ilan

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.