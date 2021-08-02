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AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

02.08.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de meydana gelen son depremler araştırılıyor. Depremlerin büyüklüğü, yeri, derinliği gibi bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. Geçtiğimiz gün Ege Denizi; Datça Muğla'da 00.38 sıralarında 12.30 km derinliğinde ve 3.9 büyüklüğünde deprem olduğu açıklanmıştı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Bugün, 03.30 sıralarında Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde ve 5.0 km derinliğinde deprem olduğu bilgisi Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Bugün 00.38 sıralarında Ege Denizi Datça'da deprem oldu. Söz konusu depremin büyüklüğünün 3.9, derinliğinin ise 18.30 km olduğu açıklandı.
28 Temmuz'da Bingöl Kigi'de 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. 15.27 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 12.00 km olarak açıklandı.
28 Temmuz'da Ege Denizi Datça'da deprem oldu. 14.23 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğünün 3.5, derinliğinin ise 7.01 km olduğu bilgisi paylaşıldı.
Ege Denizi, İzmir Karaburun'da 27 Temmuz'da 13.02 sıralarında deprem oldu. Söz konusu depremin büyüklüğünün 4.2, derinliğinin ise 16.10 km olduğu ölçüldü.
Düziçi Osmaniye'de 25 Temmuz'da 23.55 sıralarında deprem oldu. Depremin büyüklüğünün 4.2, derinliğinin ise 7.01 olduğu bilgisi paylaşıldı.
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kandilli rasathanesi

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