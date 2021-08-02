AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Bugün, 03.30 sıralarında Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde ve 5.0 km derinliğinde deprem olduğu bilgisi Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Bugün 00.38 sıralarında Ege Denizi Datça'da deprem oldu. Söz konusu depremin büyüklüğünün 3.9, derinliğinin ise 18.30 km olduğu açıklandı.

28 Temmuz'da Bingöl Kigi'de 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. 15.27 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 12.00 km olarak açıklandı.

28 Temmuz'da Ege Denizi Datça'da deprem oldu. 14.23 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğünün 3.5, derinliğinin ise 7.01 km olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ege Denizi, İzmir Karaburun'da 27 Temmuz'da 13.02 sıralarında deprem oldu. Söz konusu depremin büyüklüğünün 4.2, derinliğinin ise 16.10 km olduğu ölçüldü.