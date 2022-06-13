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Afrika CEO Forumu, Fildişi Sahili'nde başladı

13.06.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Foruma, çoğu Afrika kıtasından 70 ülkeden yaklaşık 1800 üst düzey özel sektör temsilcisi, diplomat ve siyasetçi katılıyor

İSTANBUL (AA) - Afrika kıtasında özel sektörün konuşulduğu en geniş katılımlı etkinlik olan Afrika CEO Forumu, Fildişi Sahili'nin Abidjan şehrinde başladı.

İki gün sürmesi planlanan forumda, Kovid-19 sonrası süreçte kıtanın kalkınmasına ve gelişmesine yönelik adımlar konuşulacak.

Açılış konuşmasını yapan Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, farklı sorunlarla mücadele eden Afrika ülkeleri için düzenlenen forumun çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Ouattara, "Bu forum, çeşitli krizlerle yüz yüze olan Afrika için eşsiz fırsatlar sunuyor." dedi.

Kıta ekonomisinde yapısal değişiklikler yapılması gerektiğinin altını çizen Ouattara, Afrika'nın bir dönüm noktasında olduğunu ve bu forum ile yapısal dönüşümlere imkan sağlanacağını sözlerine ekledi.

Forumda ayrıca aşı üretimi, tedarik zincirinin bozulması, ekonominin dijitalleşmesi, sağlık ve enerji başta olmak üzere birçok alandaki gelişmeler konuşulacak.

Jeune Afrique Medya Grubu ve Uluslararası Finans Kurumunun (IFC) ev sahipliğinde düzenlenen foruma, çoğu Afrika kıtasından 70 ülkeden yaklaşık 1800 üst düzey özel sektör temsilcisi, diplomat ve siyasetçi katılıyor.

Forumda, Türkiye'nin Abidjan Büyükelçisi Havva Yonca Gündüz Özçeri ve Anadolu Ajansı (AA) Afrika Haberleri Editörü Hasan Hüseyin Köşger Türkiye'yi temsil etti.

İlk olarak 2012'de düzenlenmeye başlayan ve her yıl gerçekleştirilen Afrika CEO Forumu son olarak 2019'da Ruanda'da yapılmıştı.

Afrika CEO Forumu, Fildişi Sahili'nde başladı

- Foruma, çoğu Afrika kıtasından 70 ülkeden yaklaşık 1800 üst düzey özel sektör temsilcisi, diplomat ve siyasetçi katılıyor

Afrika CEO Forumu, Fildişi Sahili'nde başladı

Afrika CEO Forumu, Fildişi Sahili'nde başladı

Afrika CEO Forumu, Fildişi Sahili'nde başladı

Afrika CEO Forumu, Fildişi Sahili'nde başladı

Afrika CEO Forumu, Fildişi Sahili'nde başladı

Afrika CEO Forumu, Fildişi Sahili'nde başladı

Afrika CEO Forumu, Fildişi Sahili'nde başladı

Afrika CEO Forumu, Fildişi Sahili'nde başladı

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