Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

İnsanlar yüzyıllardır cinsel gücü artırdığına inandığı bazı besin ve bitkileri sık sık tüketti. Yapılan araştırmalar sonucu geçmişten günümüze bu besinlerin içeriğindeki bazı bileşiklerin dolaylı olarak cinsel gücü yükselttiği ortaya çıktı. Özellikle salep, nektar ve elma, istiridye, mantar, incir, yumurta, adamotu ve sarımsağa görece belirgin afrodizyak inanışlar yüklendiği ortaya çıkmaktadır.

Cinsel deneyimlerinin kalitesini artırmak için arayışta olan insanlar geleneksel tıbbın verdiği bilgilere dayanarak doğal afrodizyak besinleri tüketmeyi tercih etti. Günümüzde besinlerle beraber bazı ilaçlar da bu görevi görüyor. Ancak, çoğunluk doğal çözümlerden yana.

DOĞAL AFRODİZYAK OLAN BESİNLER

Antik çağlarda seksüel uyarıcı olarak önerilen roka, dönemin en popüler afrodizyak etkili bitkilerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Roka ile beraber onlarca farklı bitki, meyve ve sebze gibi besinler afrodizyak etkisine inanıldığı için kullanılmaya devam edildi. Bu tür yiyecekler ve ilaçlar asırlar boyunca, etkileri ile beraber tarih kitaplarında kendine yer buldu. İşte birçok kültürde oldukça yaygın bir biçimde kullanılan afrodizyaklar...