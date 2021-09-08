Ağırlaştırılmış müebbet nedir? Ağırlaştırılmış müebbet kimlere verilir?

Ağırlaştırılmış müebbet cezası ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Oldukça ağır olduğu bilinen, ömür boyu süren müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet arasında farklılıklar bulunmaktadır. Peki ağırlaştırılmış müebbet nedir, kimlere verilir?

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET NEDİR?

Ağırlaştırılmış müebbetin ne olduğu ve ne anlama geldiği merak ediliyor. Müebbet hapis, kişinin cezasının ömür boyu süreceği bir hapis cezası türü olarak bilinmektedir.

İşlenen şuçlardan hangi suçlara müebbet hapis cezası verileceği ya da cezanın nasıl infaz edileceği ülkeye ve kanununa göre farklılık göstermektedir. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ise hükümlü kişinin yaşamı boyunca devam eden, fakat Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile buna ilişkin tüzükte açıklanmış olan sıkı güvenlik rejimine göre çektirilen hapis cezası türüdür.

Ayrıca ağırlaştırılmış müebbet yine ömür boyu sürecek bir cezadır fakat iyi hal indirimi uygulanırsa 30 sene sürebilmektedir. Bazı davalarda kişi 2 defa ağırlaştırılmış müebbet alabilir, bu durumlarda kişinin içeriden çıkması için en az 60 sene geçmesi gerekmektedir.