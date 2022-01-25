Ağrıyı sızıyı şıp diye kesiyor! En etkili ilaçtan daha etkili

Diş ağrısından baş ağrısına, insülin direncinin dengelenmesine yardımcı olmasından hormonların sağlıklı çalışmasını desteklemeye kadar doğada neredeyse her hastalığa çare olacak sebze, meyve bitkilere rastlamak mümkün.
Sağlık açısından kullanılması tavsiye edilen birçok baharat vardır. Vücudun ihtiyacı olduğu reçeteyi sağlayan baharatlar yüzyıllardır alternatif tıp uzmanlarının tercihleri arasında yer alıyor. Bunlardan en faydalılarını sizler için bir araya getirdik. Ancak kronik hastalığı olanların kullanırken dikkatli olması gerekiyor. Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
MUCİZE YARATAN BESİNLER
KIRMIZI BİBER
Sağlık için faydalı bir besin olan kırmızı biber içerdiği kapsaisin sayesinde sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlayarak sağlığınızı korur. Kapsaisin aynı zamanda biberin acı olmasını sağlayan maddedir.
KİMYON
Et yemeklerinin favori baharatı kimyon, mide ve sindirim sistemine en faydalı besindir. Gaz ve hazımsızlık problemi yaşayanların sık sık tüketmesi tavsiye edilir.
KARABİBER
Vücudun ısısını dengelemek için en faydalı baharat olan karabiber, anti mikrop etkisi olduğundan vücutta bakteri birikimine izin vermez. Bağışıklığı güçlendirir.
KİŞNİŞ
Antimiktop özelliği olan kişniş tohumu en fazla turşu yapımında kullanılır. Bu sayede turşu suyunda probiyotik artmış olur. Probiyotik bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı korur.
ZERDEÇAL
Vücutta en fazla toksin biriken organ karaciğerdir. Bu yüzden temizlenmesi biraz zordur. Besinler ve bazı vücut içi rahatsızlıklar nedeniyle yaşanan bu yağlanma ya da toksinlenmeyi temizlemenin en doğal yolu zerdeçaldır.
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