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Ağrıyı sızıyı şıp diye kesiyor! En etkili ilaçtan daha etkili

25.01.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğadaki sebze, meyve ve bitkiler içeriğindeki maddeler sayesinde insan vücudunu sağlıklı ve dirençli hale getiriyor. Tabii ki ilaç desteği almak zorunda kalınan durumlar yaşanabilir. Hayat tarzınızı düzenleyerek sağlıklı yaşamı tercih edip, sigara ve alkolden uzak durursanız sağlığınız çok iyi olacaktır. Bunların yanı sıra insan sağlığında mucize etkisi yaratan besinlerle de bağışıklığınızı desteklerseniz kendinize çok büyük iyilik yapmış olursunuz.

Diş ağrısından baş ağrısına, insülin direncinin dengelenmesine yardımcı olmasından hormonların sağlıklı çalışmasını desteklemeye kadar doğada neredeyse her hastalığa çare olacak sebze, meyve bitkilere rastlamak mümkün.

Sağlık açısından kullanılması tavsiye edilen birçok baharat vardır. Vücudun ihtiyacı olduğu reçeteyi sağlayan baharatlar yüzyıllardır alternatif tıp uzmanlarının tercihleri arasında yer alıyor. Bunlardan en faydalılarını sizler için bir araya getirdik. Ancak kronik hastalığı olanların kullanırken dikkatli olması gerekiyor. Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?

MUCİZE YARATAN BESİNLER

KIRMIZI BİBER

KIRMIZI BİBER
Sağlık için faydalı bir besin olan kırmızı biber içerdiği kapsaisin sayesinde sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlayarak sağlığınızı korur. Kapsaisin aynı zamanda biberin acı olmasını sağlayan maddedir.

KİMYON

KİMYON
Et yemeklerinin favori baharatı kimyon, mide ve sindirim sistemine en faydalı besindir. Gaz ve hazımsızlık problemi yaşayanların sık sık tüketmesi tavsiye edilir.

KARABİBER

KARABİBER
Vücudun ısısını dengelemek için en faydalı baharat olan karabiber, anti mikrop etkisi olduğundan vücutta bakteri birikimine izin vermez. Bağışıklığı güçlendirir.

KİŞNİŞ

KİŞNİŞ
Antimiktop özelliği olan kişniş tohumu en fazla turşu yapımında kullanılır. Bu sayede turşu suyunda probiyotik artmış olur. Probiyotik bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı korur.

ZERDEÇAL

ZERDEÇAL
Vücutta en fazla toksin biriken organ karaciğerdir. Bu yüzden temizlenmesi biraz zordur. Besinler ve bazı vücut içi rahatsızlıklar nedeniyle yaşanan bu yağlanma ya da toksinlenmeyi temizlemenin en doğal yolu zerdeçaldır.
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