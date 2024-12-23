Ağrıyla savaşan 9 faydalı besin: 'Reçeteli bir ağrı kesici kadar etkili' olduğu kanıtlandı!

Vücudun belirli bölgelerinde ortaya çıkan ağrılar günlük hayatımızda çoğumuzun başına gelen durumlardan biri. Peki, ağrılardan en doğal ve etkili bir şekilde nasıl kurtuluruz? WebMD'de yer alan habere göre ağrıyla savaşan 9 besin...

Bu besinler ve faydaları tıbbi olarak Klinik Doçent Dr. Sabrina Felson tarafından incelenmiştir.