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Ağrıyla savaşan 9 faydalı besin: 'Reçeteli bir ağrı kesici kadar etkili' olduğu kanıtlandı!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
23.12.2024 15:25
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Mide bulantısı, adet sancısı, iltihaplı romatizma, kireçlenme, ağrılı kramp veya migren gibi şikayetler birçok kişinin başına gelmesi muhtemel sağlık şikayetleri arasında yer alıyor. Ağrılarınızı hafifletmek için ilk olarak ilaca başvurmak yerine beslenme şeklinizi değiştirerek ağrınızı hafifletebilirsiniz. Klinik Doçent Dr. Sabrina Felson'ın da onayladığı bu 9 besin ağrılarınıza derman olabilir.

Vücudun belirli bölgelerinde ortaya çıkan ağrılar günlük hayatımızda çoğumuzun başına gelen durumlardan biri. Peki, ağrılardan en doğal ve etkili bir şekilde nasıl kurtuluruz? WebMD'de yer alan habere göre ağrıyla savaşan 9 besin...

Bu besinler ve faydaları tıbbi olarak Klinik Doçent Dr. Sabrina Felson tarafından incelenmiştir.

AĞRIYLA SAVAŞAN 9 BESİN

1) ZENCEFİL

1) ZENCEFİL
Geleneksel tıbbın temel unsurlarından biri olan bu besin en çok mide bulantısı önleyici, mideyi yatıştırıcı özellikleriyle bilinir. Bazı araştırmalar zencefilin adet sancısını hafifletebileceğini öne sürüyor.

2) YABAN MERSİNİ

2) YABAN MERSİNİ
Bu küçük sulu mücevherler, iltihapla savaşabilecek ve ağrıyı azaltabilecek çok sayıda fitonutrient içerir. Yaban mersini mevsimi değilse, dondurulmuş yaban mersinleri taze olanlarla aynı, hatta daha fazla besin içerebilir. Çilek ve portakal gibi antioksidan ve polifenol içeren diğer meyveler de benzer bir yatıştırıcı etkiye sahiptir.

3) KABAK ÇEKİRDEĞİ

3) KABAK ÇEKİRDEĞİ
Kabak çekirdeği, migrenlerinizin sayısını azaltabilecek bir mineral olan magnezyumun harika bir kaynağıdır. Ayrıca osteoporozu önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olabilir. Daha fazla magnezyum için diyetinize badem ve kaju, koyu yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak ve kara lahana gibi), fasulye ve mercimek ekleyin.

4) SOMON

4) SOMON
İltihap önleyici omega-3 yağ asitleriyle dolu olan somon, birçok uzmanın tavsiyesi. Kalp sağlığına iyi geldiği düşünülür ve romatoid artritiniz (iltihaplı romatizma) varsa eklem hassasiyetini giderebilir. Ton balığı, sardalya ve uskumru gibi diğer soğuk su balığı çeşitleri de iyi seçimlerdir.

5) ZERDEÇAL

5) ZERDEÇAL
Baharattaki köriye parlak turuncu-sarı rengini veren bileşik, vücudunuzdaki iltihaplanma dahil olmak üzere çeşitli ağrıları hafifletebilir. Romatoid artrit (iltihaplı romatizma) ve osteoartriti (kireçlenme) olan ve kurkumin takviyesi alan kişiler üzerinde yapılan çalışmalar, daha iyi yürüyebildiklerini ve ilaç almanın yan etkileri olmadan yürüyebildiklerini buldu. Karabiber vücudunuzun onu emmesine yardımcı olabilir, bu yüzden zencefil ve balla demlenmiş bir baharat karışımını çay yapıp tüketebilirsiniz.
Anahtar Kelimeler:
zencefil yaban mersini zerdeçal Ağrı ağrı kesici
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