HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

04.08.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylere bakan kişilere evde bakım parası veriliyor. Evde bakım maaşından yararlananlar ağustos ayında ödemesi yapılacak bakım maaşının ne zaman yatacağını sorgulamaya başladı. İşte merak edilenler...

Bakıma muhtaç, hasta ya da yaşlı kişilere evde bakanlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı veriliyor. Maaşı alan kişiler, maaşın yatıp yapmadığını TC kimlik no ve SMS ile öğrenebiliyor. İşte merak edilenler...

Evde bakım maaşı ne zaman yatar?

Evde bakım maaşı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatıyor.
Evde bakım maaşının hangi illerde yattığı henüz belli olmadı. Evde bakım maaşı alan hasta yakınları, maaşın yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor.
Evde bakım maaşının yatıp yapmadığını sorgulamak için "https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu" adresine gidiniz.
Evde bakım parası 1.544 TL 61 kuruştan 1,658 lira 19 kuruşa yükseldi.

e-Devlet üzerinden sorgulama

e-Devlet üzerinden sorgulama
Evde Bakım maaşı ödemelerini sorgulama için yukarıda belirtilen e-Devlet adresine gidin. TC kimlik numarası ve E Devlet şifreniz ile giriş yapın ve arama bölümüne "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazıp aratın.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

En Çok Okunan Haberler

Asker kıyafetiyle dolaşıyorlardı! Yakalandılar

Asker kıyafetiyle dolaşıyorlardı! Yakalandılar

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi ortaya çıktı!

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi ortaya çıktı!

Hesabı olanlar dikkat: Limit iki katına çıktı

Hesabı olanlar dikkat: Limit iki katına çıktı

Eski yengeden lezbiyen ilişki itirafı

Eski yengeden lezbiyen ilişki itirafı

Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Kritik saat belli oldu

Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Kritik saat belli oldu

Orman yangınlarında son durum

Orman yangınlarında son durum

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Emine öğretmenden acı haber

3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Emine öğretmenden acı haber

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yangınlarla ilgili sabotaj iddiası! Bakan Soylu sayı verip duyurdu

Yangınlarla ilgili sabotaj iddiası! Bakan Soylu sayı verip duyurdu

Yangında kritik görev 'Ateş kuşları'nın

Yangında kritik görev 'Ateş kuşları'nın

Azra'dan korkunç haber! Tecavüz edip vahşice öldürmüş

Azra'dan korkunç haber! Tecavüz edip vahşice öldürmüş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.