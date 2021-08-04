Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Bakıma muhtaç, hasta ya da yaşlı kişilere evde bakanlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı veriliyor. Maaşı alan kişiler, maaşın yatıp yapmadığını TC kimlik no ve SMS ile öğrenebiliyor. İşte merak edilenler...

Evde bakım maaşı ne zaman yatar?

Evde bakım maaşı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatıyor.

Evde bakım maaşının hangi illerde yattığı henüz belli olmadı. Evde bakım maaşı alan hasta yakınları, maaşın yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor.

Evde bakım maaşının yatıp yapmadığını sorgulamak için "https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu" adresine gidiniz.

Evde bakım parası 1.544 TL 61 kuruştan 1,658 lira 19 kuruşa yükseldi.