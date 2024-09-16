Ağustosta atağa geçti! Yeni koronavirüs varyantı XEC hızla yayılıyor: Kontrolü ele geçirdi, Avrupa'da endişe yarattı

En yeni koronavirüs varyantı olan XEC'nin hızla yayılması özellikle Avrupa'da kaygıları artırdı. Uzmanlar sıradaki en baskın varyantın XEC olacağı öngörüsünde. XEC belirtileri tanıdık ancak ağır hastalıklara ve hastaneye yatışa karşı aşıların yenilenmesi uyarısı var. İşte XEC varyantı belirtileri ve ayrıntıları...Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır