Ağustosta atağa geçti! Yeni koronavirüs varyantı XEC hızla yayılıyor: Kontrolü ele geçirdi, Avrupa'da endişe yarattı

En yeni koronavirüs varyantı olan XEC'nin hızla yayılması özellikle Avrupa'da kaygıları artırdı. Uzmanlar sıradaki en baskın varyantın XEC olacağı öngörüsünde. XEC belirtileri tanıdık ancak ağır hastalıklara ve hastaneye yatışa karşı aşıların yenilenmesi uyarısı var. İşte XEC varyantı belirtileri ve ayrıntıları...
Bilim insanları, Covid virüsünün XEC olarak adlandırılan “daha bulaşıcı” bir varyantının Avrupa'da daha hızlı yayılmaya başladığı ve yakında baskın tür haline gelebileceği konusunda uyardı.
Scripps Araştırma Translasyonel Enstitüsü müdürü Dr. Eric Topol, pazar günü X'ten yaptığı paylaşımda, “Artık XEC varyantı sıradaki en baskın varyant olmaya aday görünüyor. XEC kesinlikle kontrolü ele alıyor” dedi.
Araştırmacılar ağustos ayında bu varyantın ortaya çıkmasının ve daha hızlı yayılmasının birkaç hafta ila birkaç ay alabileceğini öngörmüşlerdi.
Covid veri analisti Mike Honey'e göre, Omikron varyantının bir alt soyu olan XEC, ilk olarak haziran ayında Almanya'nın başkenti Berlin'de kayıtlara geçti ve şu anda Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'da “oldukça hızlı” bir şekilde yayılıyor.
Slovenya'da Ağustos ayında bu varyantla yüksek oranda vaka görüldü. Ülkedeki Covid-19 vakalarının yüzde 10'undan fazlası XEC varyantına ait.