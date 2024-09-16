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  4. Ağustosta atağa geçti! Yeni koronavirüs varyantı XEC hızla yayılıyor: Kontrolü ele geçirdi, Avrupa'da endişe yarattı

Ağustosta atağa geçti! Yeni koronavirüs varyantı XEC hızla yayılıyor: Kontrolü ele geçirdi, Avrupa'da endişe yarattı

16.09.2024 13:47
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Yepyeni, daha bulaşıcı ve hızla yayılıyor: Koronavirüsün yeni varyantı XEC kontrolü ele alıyor! Dünyanın 21. yüzyıldaki en büyük kabuslarından biri olan Kovid-19'un Omikron varyantının alt varyantlarından XEC, Avrupa'da endişe yarattı. Avrupa ülkelerinden biri ağustos ayında zirveyi gördü. Uzmanlardan XEC varyantı için uyarılar geldi. Peki XEC varyantının belirtileri neler?

En yeni koronavirüs varyantı olan XEC'nin hızla yayılması özellikle Avrupa'da kaygıları artırdı. Uzmanlar sıradaki en baskın varyantın XEC olacağı öngörüsünde. XEC belirtileri tanıdık ancak ağır hastalıklara ve hastaneye yatışa karşı aşıların yenilenmesi uyarısı var. İşte XEC varyantı belirtileri ve ayrıntıları...Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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YENİ ENDİŞENİN ADI: XEC

Bilim insanları, Covid virüsünün XEC olarak adlandırılan “daha bulaşıcı” bir varyantının Avrupa'da daha hızlı yayılmaya başladığı ve yakında baskın tür haline gelebileceği konusunda uyardı.

"XEC KONTROLÜ ELE ALIYOR"

"XEC KONTROLÜ ELE ALIYOR"

Scripps Araştırma Translasyonel Enstitüsü müdürü Dr. Eric Topol, pazar günü X'ten yaptığı paylaşımda, “Artık XEC varyantı sıradaki en baskın varyant olmaya aday görünüyor. XEC kesinlikle kontrolü ele alıyor” dedi.

Araştırmacılar ağustos ayında bu varyantın ortaya çıkmasının ve daha hızlı yayılmasının birkaç hafta ila birkaç ay alabileceğini öngörmüşlerdi.

"OLDUKÇA HIZLI BİR ŞEKİLDE YAYILIYOR"

"OLDUKÇA HIZLI BİR ŞEKİLDE YAYILIYOR"

Covid veri analisti Mike Honey'e göre, Omikron varyantının bir alt soyu olan XEC, ilk olarak haziran ayında Almanya'nın başkenti Berlin'de kayıtlara geçti ve şu anda Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'da “oldukça hızlı” bir şekilde yayılıyor.

SLOVENYA'NIN BAŞI XEC İLE DERTTE

SLOVENYA'NIN BAŞI XEC İLE DERTTE

Slovenya'da Ağustos ayında bu varyantla yüksek oranda vaka görüldü. Ülkedeki Covid-19 vakalarının yüzde 10'undan fazlası XEC varyantına ait.

Anahtar Kelimeler:
grip Aşı belirti koronavirüs
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