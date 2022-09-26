Ağzınıza bile sürmeyin: Çiğ yenildiğinde içten içe zehirliyor! Çiğ yememeniz gereken yiyecekler

Sağlığımız için büyük bir öneme sahip olan yiyecekler riskli durumlar oluşturabiliyor. Masum olarak gördüğümüz ve sağlığımıza zarar vermeyeceğini düşündüğümüz bazı gıdalar içten içe zehirlenmemize yol açabiliyor. Düşünmeden çiğ şekilde yenilen gıdalar faydadan çok zarara neden oluyor. Bu sebeple aşağıda yer alan yiyecekleri asla çiğ şekilde yememeniz gerekiyor. İşte çiğ olarak tüketilince çok tehlikeli olan yiyecekler...

ÇİĞ YENMEMESİ GEREKEN YİYECEKLER

PATATES Patatesin kesinlikle çiğ yenmemesi gerekiyor. Aksi takdirde şişkinlik ve istenmeyen bağırsak sorunları yaşanması muhtemel. Çünkü patatesin yapısında, sindirilmeye dirençli olan, ancak pişirildiğinde tamamen parçalanan nişasta maddesinden bol miktarda bulunuyor. Sıcak ya da nemli ortamda zaman geçiren patatesin yeşile dönmüş hali ise en kötüsü. Bu şartlarda, patates "solanin" adında toksik bir madde üretiyor ve gıda zehirlenmesi semptomlarına sebep olmaya başlıyor. Sonuç olarak üzerinde yeşil bölgeler oluşmaya başlamış patatesi, yalnızca çiğ yemekten kaçınmayı bırakın, doğrudan ortadan kaldırmak gerekiyor.

UN Unu çiğ bir şekilde tüketmek de en az yumurta yemek kadar zararlı olabiliyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar, çiğ unu da potansiyel sağlık riski kategorisine soktu. Un, tarladan market raflarına dek süren yolculuğu boyunca ecoli gibi patojenlerle temasa geçebiliyor; dolayısıyla tüketilmeden önce pişirilmesi gerekiyor.

MEKSİKA FASULYESİ Yanlış şekilde tüketildiğinde felaket getiren bir diğer masum görünümlü besin ise Meksika fasulyesi. Yapısındaki bol protein, lif ve antioksidan içeriği, sağlıklı diyetlerin ideal bir bileşeni olmasını sağlıyor; ancak çiğ bir şekilde tüketilen Meksika fasulyesi, mideniz açısından nahoş bir durum yaratabilir. Pişmemiş Meksika fasulyesinde bulunan fitohemaglutinin maddesi, bir tür toksin olarak görev yapıyor ve gıda zehirlenmesinin semptomlarını ortaya çıkarmaya başlıyor. Bu yüzden fasulyenizi çiğ olarak tüketmekten kaçınmalı, en az 10 dk. boyunca kaynatarak hazırlamalısınız.

YUMURTA Yumurta bakterilere açık bir besin. Yumurtanın içinde bulunan salmonella mikrobu sağlıklı kişilerde ishal yaparken bağışıklığı zayıf kişilerde ölümcül hastalıklara sebep olabiliyor. Bu neden yumurtanın pişirilerek yenmesi en sağlıklısı. Çiğ yumurta, B7’nin sindirimini engelleyen avidin proteini içerir. Bu nedenle çiğ yumurta yemek b7 vitamini eksikliğine neden olabilir.