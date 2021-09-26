HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Ahbap Derneği burs başvurusu ne zaman, ne kadar ödenecek? Haluk Levent burs başvurusu başladı mı?

Ahbap Derneği burs başvurusu ne zaman, ne kadar ödenecek? Haluk Levent burs başvurusu başladı mı?

26.09.2021 02:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversiteye yerleşen ve kira ile yurt fiyatları sebebiyle barınma problemi yaşamakta olan öğrenciler için Haluk Levent'ten önemli bir açıklama geldi. Levent, Ahbap Derneği tarafından öğrencilere burs verileceğini duyurdu. Peki Ahbap Derneği burs başvurusu ne zaman, ne kadar ödenecek? Haluk Levent burs başvurusu başladı mı? İşte ayrıntılar...

Haluk Levent'ten üniversiteye yerleşen öğrenciler için önemli bir açıklama geldi. Öğrencilerin özellikle yüksek kiralar gibi sebeplerle maddi zorluk yaşaması sonrası Ahbap Derneği burs başvuruları merak ediliyor. Peki Ahbap Derneği burs başvurusu ne zaman başlıyor?

AHBAP DERNEĞİ BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Ahbap Derneği tarafından üniversite öğrencilerine yapılacak olan burs başvurusunun detayları merak ediliyor.
Ahbap Derneği Genel Başkanı Haluk Levent konuyla ilgili kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.
Levent üniversite öğrencilerine seslendi ve "Kaldığınız evin kirasını ödemekte zorlanıyorsanız, geçici olarak kaldığınız yer ekonomik durumunuzu zorluyorsa, kaldığınız yurt pahalı ise Ahbap Derneğine başvuran ilk etapta 500 öğrenciye 6’şar bin TL ödeyeceğiz.” şeklinde konuştu.
Ahbap Derneği burs başvuruları yarın itibariyle başlayacak.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Haluk Levent
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Onlarca öğrenci ve öğretmen pozitif çıktı! 600 öğrencili okul uzaktan eğitime geçti

Onlarca öğrenci ve öğretmen pozitif çıktı! 600 öğrencili okul uzaktan eğitime geçti

Toprağa gömülü bebek olayının arkasından yasak aşk çıktı

Toprağa gömülü bebek olayının arkasından yasak aşk çıktı

Taliban'dan korkunç infazlar! Cesetleri vince astılar

Taliban'dan korkunç infazlar! Cesetleri vince astılar

Akılalmaz kaza! Beyin cerrahının parmakları koptu

Akılalmaz kaza! Beyin cerrahının parmakları koptu

Ağızları açık bırakan cinsel ilişki itirafı!

Ağızları açık bırakan cinsel ilişki itirafı!

Muslera, rakip oyunculara saldırdı!

Muslera, rakip oyunculara saldırdı!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İzmirli balıkçıların ağına takıldı: Meslek hayatımda ilk

İzmirli balıkçıların ağına takıldı: Meslek hayatımda ilk

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki: Şu ana kadar böyle bir durum yaşamadım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki: Şu ana kadar böyle bir durum yaşamadım

'Teşkilatçı kurye' hakkında karar verildi

'Teşkilatçı kurye' hakkında karar verildi

Yeni açıklama! Sıcak hava geri dönüyor

Yeni açıklama! Sıcak hava geri dönüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.