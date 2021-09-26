Ahbap Derneği burs başvurusu ne zaman, ne kadar ödenecek? Haluk Levent burs başvurusu başladı mı?

Haluk Levent'ten üniversiteye yerleşen öğrenciler için önemli bir açıklama geldi. Öğrencilerin özellikle yüksek kiralar gibi sebeplerle maddi zorluk yaşaması sonrası Ahbap Derneği burs başvuruları merak ediliyor. Peki Ahbap Derneği burs başvurusu ne zaman başlıyor?

AHBAP DERNEĞİ BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Ahbap Derneği tarafından üniversite öğrencilerine yapılacak olan burs başvurusunun detayları merak ediliyor.

Ahbap Derneği Genel Başkanı Haluk Levent konuyla ilgili kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.

Levent üniversite öğrencilerine seslendi ve "Kaldığınız evin kirasını ödemekte zorlanıyorsanız, geçici olarak kaldığınız yer ekonomik durumunuzu zorluyorsa, kaldığınız yurt pahalı ise Ahbap Derneğine başvuran ilk etapta 500 öğrenciye 6’şar bin TL ödeyeceğiz.” şeklinde konuştu.